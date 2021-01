Vermoedelijke brokstukken vliegtuig gevonden

Een vliegtuig van luchtvaartmaatschappij Sriwijaya Air. Beeld AFP

Voor de kust van Java zijn de vermoedelijke brokstukken gevonden van het neergestorte vliegtuig van de Indonesische luchtvaartmaatschappij Sriwijaya Air, heeft een functionaris zaterdag gezegd. Er waren 56 passagiers en zes mensen van de crew aan boord van het vliegtuig.

Van de Boeing 737-500 is niets meer vernomen sinds het slechts 20 kilometer van de luchthaven boven de zee in buurt van het eiland Lancang vloog, zo melden lokale media. De Indonesische nieuwszender Metro TV zegt dat het om een Boeing B737-500 gaat.

Pontianak

De luchtvaartautoriteiten zijn op zoek naar het toestel dat op weg was naar het 700 kilometer noordelijker gelegen Pontianak in de provincie West-Kalimantan. Het laatste contact met het toestel was om 14.40 uur lokale tijd, aldus woordvoerster Adita Irawati van het Indonesische ministerie van transport.

Sriwijaya Air zegt in een persbericht dat het bezig is met het inwinnen van verdere gegevens over het vermiste vliegtuig. De website FlightRadar24 meldt in een Twitterbericht dat het vliegtuig 26 jaar oud was en in minder dan een minuut drieduizend meter hoogte verloor.

Sriwijaya Air flight #SJ182 lost more than 10.000 feet of altitude in less than one minute, about 4 minutes after departure from Jakarta.https://t.co/fNZqlIR2dz pic.twitter.com/MAVfbj73YN — Flightradar24 (@flightradar24) 9 januari 2021

Op sociale media zijn beelden te zien van lokale vissers met gevonden brokstukken, maar het is nog niet duidelijk of deze afkomstig zijn van het verongelukte toestel. Op het vliegveld van Pontianak wordt een crisiscentrum ingericht waar familieleden van de passagiers worden opgevangen.

We’re receiving videos and images transferred by the the rescue team #SJ182 https://t.co/gjxIxEX22N pic.twitter.com/Z25P4dfZOt — AIRLIVE (@airlivenet) 9 januari 2021

Javazee

In de Javazee ten noorden van Jakarta zijn meerdere vliegtuigen van de radar verdwenen. In oktober 2018 stortte een Max-toestel van Lion Air in dezelfde Javazee, toen kwamen alle 189 passagiers en bemanningsleden om het leven. Ook in 2014 stortte een AirAsia vlucht van Surabaya naar Singapore in deze zee. Hierbij kwamen 162 mensen om het leven.

Sriwijaya Air is een budgetvliegtuigmaatschappij. De maatschappij faciliteert jaarlijks duizenden nationale en internationale vluchten. Het is de derde grootste vliegtuigmaatschappij van Indonesië.