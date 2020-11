Beeld Getty Images

De verkiezingsdag in de VS klinkt als een boormachine en ruikt naar gloednieuw triplex. De stembureaus zijn al open als werklieden in New York de laatste ruiten van winkels en kantoorpanden hermetisch afsluiten met houten platen. Het is de aanblik van een stad die zich opmaakt voor een ramp - niet voor een verkiezingsavond, althans niet in wat voorheen een voorbeelddemocratie was, Amerika. Maar in het hele land is gewaarschuwd voor onrust. De verkiezingsuitslag zal zeker de helft van de Amerikanen diep teleurstellen.

Na een zomer waarin plunderaars protesten tegen racisme gebruikten om hun slag te slaan en doden vielen bij confrontaties tussen demonstranten op rechts en links, nemen Amerikaanse ondernemers het zekere voor het onzekere. Zoveel panden zijn dichtgetimmerd, dat sommige leveranciers een tekort aan houten platen rapporteren.

Democratisch feest

In Washington adviseerde een universiteit studenten en medewerkers zich voor te bereiden op de verkiezingen zoals ze dat doen als een orkaan of sneeuwstorm op komst is: met eten en drinken voor twee weken in huis. Sommige angstige restauranthouders in New York blijven gesloten op de dag die een democratisch feest zou moeten zijn, of hebben hun eigen gewapende beveiligers ingehuurd. “We bidden dat het rustig blijft,” zegt Chakirat Cordner, beveiliger die aan Seventh Avenue een winkelpand in het oog houdt.

Even verderop staat het grootste stembureau van New York, waar 60.000 mensen een president kiezen: Madison Square Garden, de beroemde sport- en poptempel in het hart van de stad. De crew deelt in de kille novemberwind koffie en warme chocolademelk uit, er is desinfecterende handgel voor iedereen - maar er zijn bijna geen kiezers. Wie in The Garden wil stemmen, kan zo doorlopen.

“Het verraste me enorm. In alle jaren dat ik stembureaus bemand heb, heb ik dit nooit gezien,” zegt stembureauvrijwilliger Addie Clabo over de stille ochtend in het stembureau, na alle voorspellingen over een recordopkomst. De meeste New Yorkers, denkt Clabo, hebben vervroegd gestemd. Vorige week stonden hier wél de lange rijen die een kenmerk van deze verkiezingen zijn geworden.

Record

De VS lijkt nog steeds op weg naar die historische opkomstcijfers. Ruim 100 miljoen mensen hebben al voor 3 november gestemd, al dan niet per post. Dat is ruim 70 procent van het totaalaantal mensen dat in 2016 meedeed aan de verkiezingen. De professor uit Florida die alle cijfers bijhoudt voor het US Elections Project, Michael McDonald, schatte dat uiteindelijk zo’n 160 miljoen mensen zouden gaan stemmen, 22 miljoen meer dan vier jaar geleden. Dat betekent dat de opkomst met ongeveer 67 procent van de kiesgerechtigden een record zou vestigen.

Van alle verkiezingen waarin ze gestemd heeft, telt deze het meest, zegt de dame die namens een coalitie van burgerrechtengroepen het stembureau monitort. “Dit is de Super Bowl en de finale van het wereldkampioenschap voetbal in één,” omschrijft Theodore Mukamal, een activist en artiest die als Trump-imitator ‘Tootsie Warhol’ voorbijgangers in de omgeving van het stadion nog één keer aanmoedigt te gaan stemmen. “Op deze dag heb ik vier jaar gewacht.”

Mukamal was advocaat toen hij in 2017 de net gekozen president Trump ontmoette. Hij vergezelde Martin Luther King III (zoon van) naar een bijeenkomst met Trump om te spreken over stemrecht en staten die voor burgers obstakels opwerpen om deel te kunnen nemen aan verkiezingen, waar vooral minderheden last van hebben.

De bijeenkomst, zegt Mukamal, was een ramp. Hij deelde opnames van de ontmoeting met Amerikaanse media. “Ik luister beter naar Afro-Amerikanen dan wie dan ook in deze kamer, wie dan ook,” zei de president, die tegenover de zoon van Martin Luther King zat.

Blonde pruik

Trump vond het mooi dat zoveel zwarte kiezers niet gestemd hadden, omdat het hem aan de overwinning hielp, is te horen op de opnames van Mukamal. Het maakte hem kwaad, dus maakte hij van anti-Trump-optredens zijn levenswerk. Vandaag draagt hij als ‘Tootsie Warhol’ een blonde pruik op zijn hoofd, oranje schmink op zijn gezicht en een groot stuk karton om zijn nek. ‘Stem Trump weg!’ staat erop. Hij mag niet bij het stembureau blijven staan, want campagnevoeren is daar verboden. Dus slentert hij door de buurt. “Duimen omhoog hoor,” zegt een dame in het voorbijgaan. “Ziet er goed uit,” roept een meisje hem toe.

Hij is nerveus, zegt Mukamal, en maakt zich extra kwaad over landgenoten die niet stemmen, na dat gesprek waarin Trump tevreden concludeerde dat hij ervan profiteert. “Daarom sta ik hier vandaag ook nog,” legt hij uit, met in zijn stem het karakteristieke Trump-accent dat hij feilloos nadoet. “We moeten echt alles doen wat we kunnen.”