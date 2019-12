Verkiezingsdag in Groot-Brittannië: onvoorspelbaar in alle opzichten

In de hoop de politieke impasse te doorbreken houden de Britten donderdag hun derde landelijke verkiezingen in vier jaar. Hoewel de Conservatieve Partij in elke peiling een ruime voorsprong heeft, blijft de uitslag onvoorspelbaar.

Waarom zijn deze verkiezingen zo onvoorspelbaar?

Dat kom door de brexit en het Britse kiessysteem. Na drieënhalf jaar politieke chaos over de brexit heeft de kiezer er genoeg van: er moet een beslissing worden genomen. Maar wat die beslissing moet zijn, daar komen de politici niet uit. En daardoor lopen veel kiezers weg van de partij waar ze traditioneel op stemmen. De Conservatieve Partij staat voor een brexit op 31 januari, terwijl Labour een tweede referendum wil. Maar wat nou als je je hele leven Conservatief hebt gestemd, maar wel in de EU wil blijven? Of als je verstokt Labour-stemmer bent, maar ook een brexit wil? Veel Britse kiezers voelen zich politiek dakloos.

Omdat het Britse kiessysteem draait om zetelwinst in de 650 kiesdistricten, en niet om het hoogste kiezerspercentage, kan het nog wel eens heel spannend worden. Er zijn dertig zetels waar de winnaar in 2017 een kleine meerderheid had van minder dan 500 stemmen: de zogenoemde ‘marginal seats’, die de laatste jaren regelmatig van politieke kleur wisselen. En er zijn tientallen kiesdistricten in Midden-Engeland die al sinds mensenheugenis in handen van Labour zijn, maar ook in brexitland liggen: in die ‘LabourLeave-seats’ ruiken de conservatieven hun kans.

Als Boris Johnson erin slaagt om die ‘rode muur’ te doorbreken en wat marginal seats te winnen dan stevent hij af op een comfortabele meerderheid. Maar in een flink aantal kiesdistricten zijn de verschillen dus klein.

Wat zeggen de peilingen?

Uit het laatste grote kiezersonderzoek van YouGov onder 100.000 Britten bleek dat de Conservatieve Partij nog steeds afkoerst op een meerderheid, maar dat Labour wel dichterbij is gekropen.

De peiling voorspelt een zetelaantal van 339 voor de conservatieven, met een meerderheid van 28 zetels. Dat zou genoeg moeten zijn om redelijk comfortabel te regeren. Maar doordat de verschillen in veel zetels zo klein zijn, is de foutmarge groot: het zetelaantal kan uiteenlopen van 312 tot 367, zeggen de peilers. En dat betekent dat zowel een nieuw ‘hung parliament’ (een parlement waarin geen partij de absolute meerderheid heeft) als een monsteroverwinning voor de Conservatieve Partij niet kan worden uitgesloten.

Waarom gaat Labour met een omstreden lijsttrekker als Corbyn de verkiezingen in?

De partij heeft geen keuze. De arbeiderspartij zit in een lastige situatie: Corbyn ligt slecht bij de politieke fractie, goed bij de leden van de partij en slecht bij de rest van het electoraat. Maar de partijleden hebben het laatste woord bij Labour, zij beslissen wie de partij leidt en zij houden Corbyn in het zadel.

De politieke fractie heeft een poging gedaan Corbyn te wippen: vlak na het brexitreferendum in 2016 dienden ze een motie van wantrouwen in. Het resultaat was duidelijk: slechts veertig parlementariërs stemden voor Corbyn, 172 tegen. Toch weigerde hij op te stappen, dat zou volgens hem verraad zijn van de ruim 400.000 partijleden die hem als leider kozen. Maar bij het bredere electoraat vinden veel mensen hem onverkiesbaar: maar 21 procent van de ondervraagde kiezers is positief over hem, 61 procent heeft een negatief oordeel. Het maakt hem de meest impopulaire oppositieleider in decennia.

Wat als de Conservatieve Partij wint?

Dan komt er een einde aan de jarenlange speculatie of de Britten nou wel of niet uit de EU stappen. Alle conservatieve parlementskandidaten hebben op voorhand beloofd Johnsons brexitdeal te steunen, waardoor hem niets meer in de weg staat om zijn grootste verkiezingsbelofte ‘Get Brexit Done’ op 31 januari waar te maken. En hij heeft haast: nog voor Kerst wil hij zijn brexitwet door het parlement krijgen. In het nieuwe jaar kunnen dan alle laatste details worden geregeld en dan stapt het Verenigd Koninkrijk op 31 januari om klokslag 0.00 uur uit de Europese Unie.

Blijft Corbyn dan zitten?

Het is een Britse traditie dat de verliezende partijleiders op de dag na de verkiezingen aftreden: bijltjesdag. Dit zou het tweede verkiezingsverlies zijn voor Corbyn, nadat hij in 2017 ook aan het kortste eind trok. De druk om nu wel op te stappen zal heel groot zijn, en het is moeilijk voor te stellen dat hij nog lang blijft zitten. Maar Corbyn is eigengereid en doet veel dingen op zijn eigen manier. Dus wie weet.

Is de brexit dan geregeld?

Johnson roept dat we, en het klinkt de brexitvermoeide kiezer als muziek in de oren, maar het klopt niet. Op 31 januari is de scheiding een feit, en begint de zogenoemde transitieperiode: een overgangsperiode waarin tot eind 2020 alles hetzelfde blijft. Tegelijkertijd worden de onderhandelingen over de toekomstige relatie en een handelsakkoord gestart. Aan het einde van de transitieperiode moet daar een deal voor liggen. Maar, daarvan zeggen experts nu al: dat is onmogelijk. Het sluiten van handelsakkoorden is een lang en moeizaam proces, binnen elf maanden lukt dat niet. En dus ligt vertraging weer op de loer. Johnson beweert dat hij absoluut niet van plan is om de transitieperiode te verlengen, maar of hij die belofte kan houden valt te bezien.

Wat als geen één partij de absolute meerderheid krijgt?

Dan zijn we terug bij af: een ‘hung parliament’. Dan duurt de impasse en onduidelijkheid voort. Johnson schreef deze verkiezingen uit om een meerderheid te verkrijgen, omdat het Britse parlement zo versplinterd was dat regeren onmogelijk was geworden. Dat is dan mislukt.

Als de conservatieven de grootste worden maar geen meerderheid hebben dan krijgt Johnson de opdracht een coalitieregering of een minderheidsregering met gedoogsteun te vormen. Dat wordt heel lastig: alleen de Noord-Ierse DUP hield de deur op een kier voor zo’n samenwerking, de rest van de partijen wil niet met hem. Als Johnson besluit de opdracht terug te geven, dan is het de beurt aan Jeremy Corbyn om te onderzoeken of een coalitieregering of een Labour-minderheidsregering met gedoogsteun mogelijk is bijvoorbeeld met de Schotse SNP en de Liberaal Democraten. En dus kan zo’n uitslag leiden tot een situatie waarbij Corbyn premier wordt.

Kan deze uitslag tot een nieuw referendum leiden?

De huidige grote oppositiepartijen willen een tweede referendum. Als die de handen ineenslaan en gaan regeren is een nieuw brexit-referendum komend jaar aanstaande. Labours verkiezingsbelofte is: wij zullen een nieuwe deal onderhandelen met de EU, en dan is de keuze: deze deal of in de EU blijven.

En, als de Schotse partij SNP betrokken wordt bij deze samenwerking, dan willen ze daar iets voor terug: een onafhankelijkheidsreferendum in Schotland. Dus een ‘hung parliament’ kan zelfs leiden tot twee referenda.

Om 23:00 uur Nederlandse tijd komt de exitpoll binnen. Dan weten we meer.