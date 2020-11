Verkiezingsdag in de VS: dit heb je vannacht gemist

Het vierjaarlijkse circus rondom de Amerikaanse verkiezingen is in volle gang. Wordt het zittend president Donald Trump of diens uitdager Joe Biden? Dit is wat we nu weten over de verkiezingsuitslagen.

1. Meeste kiesmannen voor Biden, maar dat zegt nog weinig

Joe Biden zijn voorsprong is in de loop van de nacht geslonken: de Democraat heeft tot nu toe 237 kiesmannen aan zijn kant, Trump 210. Trump haalde volgens CNN en Fox News Florida binnen waar 29 kiesmannen te behalen zijn. Biden krijgt de 11 kiesmannen van Arizona. Die gingen bij de vorige verkiezing nog naar Trump. De kandidaat die 270 kiesmannen behaalt, wordt president.

Rond 06.45 uur sprak Biden aanhangers toe. Hij riep hen op geduld te hebben en verwacht te gaan winnen. Enkele minuten later reageerde Trump: hij stelt dat de Democraten de verkiezingen proberen te stelen. ‘Dat zullen we nooit toelaten,’ schreef de president op Twitter.

We are up BIG, but they are trying to STEAL the Election. We will never let them do it. Votes cannot be cast after the Polls are closed! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 november 2020

2. Trump lijkt belangrijke swing state Florida te gaan winnen

Trump is door CNN en Fox News al uitgeroepen tot winnaar in Florida, maar het is nog wachten op de officiële uitslag. De staat geldt als een van de belangrijkste swing states van het land, met 29 kiesmannen. Vooraf durfden opiniepeilers niet te voorspellen wie Florida zou winnen. Hebben beide media gelijk, dan betekent de winst in Florida een grote opsteker voor Trump. Florida wordt als cruciaal gezien voor de zittend president om herkozen te worden. Andersom geldt dat er voor Biden nog meerdere routes bestaan richting het Witte Huis.

3. Nog geen grote verrassingen

In de meeste staten is de uitslag als verwacht. Volgens Fox News hebben inwoners van Arizona in meerderheid op Biden gestemd. Die voorlopige uitkomst van de verkiezingen is een tegenslag voor Trump, die in 2016 nog de meeste kiezers voor zich wist te winnen in de staat in het zuidwesten van de VS. Arizona, goed voor 11 kiesmannen, is de eerste grote staat die van kleur verandert.

Buiten de verrassing in Arizona en de winst van Trump in Florida, gaan de meeste staten naar de kandidaat die vooraf als winnaar werd verwacht. Zo won Trump onder meer in Oklahoma, Alabama en Tennessee, en sleepte Biden Illinois, Massachusetts en zijn thuisstaat Delaware in de wacht.

De uitslag in Texas, met 38 kiesmannen van groot belang voor de Republikeinen, lijkt in de goede richting te gaan voor Trump. De laatste Democratische presidentskandidaat die er won, was Jimmy Carter in 1976. Toch fantaseerden sommige Democraten in de staat openlijk over een overwinning van hun kandidaat Joe Biden. Die zou Trump de verkiezing kunnen kosten.

4. Eerste ‘QAnon-aanhanger’ in het Huis van Afgevaardigden

Voor het eerst komt een aanhanger van het omstreden samenzweringensplatform QAnon in het Amerikaanse Congres. De Republikeinse Marjorie Taylor Greene is zoals verwacht verkozen in het Huis van Afgevaardigden. Ze kreeg meer stemmen dan haar rivalen in het noordwesten van de staat Georgia.

Aanhangers van de ultrarechtse QAnon-beweging denken dat leden van de Amerikaanse elite pedofiele satanisten zijn, die betrokken zijn bij een complot tegen president Trump. Greene heeft uitspraken gedaan die in lijn zijn met het gedachtegoed van QAnon, al heeft ze later ook ontkend dat ze gelooft in de samenzweringstheorieën.

5. Republikeinse kopstukken in Senaat McConnell en Graham herkozen

De fractievoorzitter van de Republikeinen in de Amerikaanse Senaat, Mitch McConnell, is herkozen. In de staat Kentucky versloeg hij zijn Democratische tegenstander, Amy McGrath. In South Carolina won een andere prominente Republikeinse senator, Lindsey Graham.

McConnell zit al sinds 1985 in de Senaat en leidt de fractie sinds 2007. In het laatste jaar van het presidentschap van Barack Obama blokkeerde hij de voordracht van een opperrechter bij het Hooggerechtshof. Graham was aanvankelijk zeer kritisch op president Donald Trump, onder meer vanwege diens kritiek op Grahams vriend en partijgenoot John McCain. Een paar maanden na het begin van Trumps termijn veranderde Graham van mening en werd hij een belangrijke bondgenoot van de president.

De rest van de dag op de hoogte blijven? Volg het laatste nieuws in ons liveblog.