Verkiezingen in Rusland ‘op voorhand betekenisloos, in nog grotere mate dan voorheen’

Een vrouw stemt in de SIberische stad Novosibirsk. Beeld Vladimir NIKOLAYEV/AFP

Bij een Moskous stemlokaal in de zuidelijke wijk Tsjertanovo kun je een kanon afschieten. Stemmers zijn op dit moment in geen velden of wegen te bekennen. Een paar passen van het stemlokaal vandaan loopt Maksim, een montere dertiger. Hij heeft gestemd op de zittende burgemeester Sergej Sobjanin. “Hij heeft veel voor Moskou gedaan, er een comfortabele stad van gemaakt,” zegt hij.

Om zijn mening te onderbouwen wijst Maksim naar het lokale administratiebureau. “Vroeger stond daar een oud Sovjetgebouw. Nu is het gloednieuw. En mijn appartementenblok hier in de wijk is helemaal opgeknapt.”

Sobjanin gaat op voor een derde termijn. Precies tien jaar geleden had hij zelf verkiezingen uitgeschreven om zijn populariteit te bevestigen. Pikant detail: zijn destijds belangrijkste tegenstrever, Aleksej Navalny, haalde maar liefst een kwart van de stemmen. Inmiddels zit de oppositieleider al ruim tweeëneenhalf jaar in de gevangenis.

Dat de 65-jarige Sobjanin nu opnieuw een klinkende overwinning behaalt, is belangrijk voor het Kremlin. Onder zijn dertienjarige heerschappij wist hij in de Russische hoofdstad vrij goed de rust te bewaren. Ook tijdens grote demonstraties bij de verkiezingen van 2011 en 2012, de coronapandemie, de mobilisatie voor de oorlog in Oekraïne en – dezer dagen – droneaanvallen.

Voor dat laatste kun je Sobjanin niet verantwoordelijk houden, vindt Moskoviet Maksim. “De man bouwt een stad. Aan de oorlog is de hele wereld schuldig, inclusief het Westen.” Naar verwachting zal Sobjanin zo’n 75 procent van de stemmen krijgen.

Lokale verrassingen

De overige verkiezingen zijn eigenlijk ook al van tevoren beslist, veelal in het voordeel van kandidaten van Kremlinpartij Verenigd Rusland. De opkomst zal volgens TV Rain historisch laag zijn. Het onafhankelijke YouTubekanaal meldde dat op verschillende plaatsen verkiezingsbijeenkomsten werden afgelast omdat zelfs kandidaten niet kwamen opdagen.

“De gewone Rus heeft veelal geen idee dat er verkiezingen zijn,” zegt politicoloog Andrej Nikoelin. “De campagnes waren bescheiden en primitief. Ze symboliseren de degradatie van het politieke leven in het land. Vrijwel overal zijn de winnaars vooraf bekend.”

Alleen lokaal kunnen zich kleine verrassingen voordoen. Zo maken in Jekaterinenburg drie kandidaten van de nog enige overgebleven oppositiepartij Jabloko een redelijke kans te winnen. Die partij heeft zich voor het eerst ook gecommitteerd aan de tactiek van ‘slim stemmen’ waarmee medewerkers van Navalny proberen Verenigd Rusland in de wielen te rijden. Volgens het concept stemmen zo veel mogelijk mensen op de kandidaat die de grootste kans maakt tegen de concurrent van Verenigd Rusland. Jabloko was twee jaar geleden nog tegen de strategie, die toen in Novosibirsk en Tomsk enigszins slaagde: zelfs een handvol aanhangers van Navalny won zetels in de stadsraden.

“Het was geen succes,” vindt Nikoelin evenwel. “Veruit de meeste kandidaten die met de steun van ‘slim stemmen’ wonnen, steunen nu de toenemende repressie en de Russische troepenzending naar Oekraïne.” Volgens de politicoloog kunnen ‘tegenkandidaten’ nu niet meer winnen omdat bijna alle deelnemers zorgvuldig door het Kremlin zijn uitgefilterd. “Je kunt op iedereen van elke partij stemmen, maar de kandidaten zullen op de een of andere manier loyaal zijn aan de huidige regering.”

Oorlog grote afwezige

Opvallend is dat de ‘speciale militaire operatie’, zoals Moskou de bloedige strijd in Oekraïne nog altijd noemt, vrijwel afwezig is in de verkiezingsstrijd. “Het onderwerp is taboe, zowel de kandidaten als hun kiezers zijn eensgezind in hun onwil om erover te praten en erover na te denken,” schampert Nikoelin.

‘Oekraïne’ figureert alleen doordat ook in de vorig jaar door Rusland bezette gebieden in Loehansk, Donetsk, Zaporizja en Cherson ‘Russische’ verkiezingen worden gehouden. Maar erg eerlijk zullen die, op zijn zachtst gezegd, niet verlopen. Burgers worden vanuit Rusland ‘ingebust’ en zelfs mensen die nog een Oekraïens paspoort hebben, mogen stemmen.

“Verkiezingen in de ‘nieuwe gebieden’ zijn een poging om annexatie te legitimeren,” zegt politicoloog Andrej Kolesnikov. “Het is duidelijk dat de mensen die daar achterblijven, veelal beïnvloedbare ouderen, op de voorgestelde Russische autoriteiten zullen stemmen.”

Volgens Kolesnikov mogen er slechts streng door het Kremlin geselecteerde kandidaten deelnemen. “De verkiezingen zijn op voorhand betekenisloos. In nog grotere mate dan voorheen.”