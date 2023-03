Verhuizing van Pablo Escobars nijlpaarden heeft fors prijskaartje: 3,5 miljoen

De nijlpaarden in het meer van Hacienda Napoles Park, ooit het landgoed van Pablo Escobar. Beeld AP

Escobar haalde in de jaren tachtig vier nijlpaarden naar zijn hacienda in Antioquia, tweehonderd kilometer van de hoofdstad Bogota. Toen de drugsbaron in 1993 overleed, werden enkele dieren losgelaten in een heet moerassig gebied.

Door gebrek aan natuurlijke vijanden hebben de dieren zich inmiddels ongestoord vermenigvuldigd tot ruim 130 stuks, die zich tot in de wijde omgeving verspreid hebben. Daarmee vormen ze de grootste groep nijlpaarden buiten Afrika.

40 kilo gras

Wetenschappers waarschuwen dat de nijlpaarden een gevaar zijn voor het ecosysteem in het gebied. Elk dier eet ongeveer 40 kilo gras per nacht. Daardoor vergiftigen alleen al hun uitwerpselen het water, doden ze daarmee vissen en staat de biodiversiteit van de rivier Magdalena, de grootste in Colombia, onder druk. Ook zijn er de laatste jaren steeds vaker aanvallen van nijlpaarden op mensen.

De autoriteiten staan machteloos in hun pogingen de groei te beteugelen. In 2009 probeerden ze de dieren te ruimen, maar daarmee staakten ze nadat een foto daarvan grote woede in het land veroorzaakte. Nu wordt middels sterilisatie geprobeerd de kolonie te laten slinken, maar de nijlpaarden planten zich sneller voort dan dat deskundigen ze kunnen vinden, vangen en steriliseren of castreren.

Naar Mexico en India

Als er niet wordt ingegrepen, is de populatie over zestien jaar uitgegroeid tot vijftienhonderd exemplaren, blijkt uit onderzoek. Daarom willen de autoriteiten de helft van de dieren naar het buitenland sturen: zestig nijlpaarden naar India en tien naar Mexico. “De hele operatie zal ongeveer 3,5 miljoen dollar kosten,” zegt Ernesto Zazueta, eigenaar van het Mexicaanse opvangcentrum Ostok.

Zazueta gaat samen met de gouverneur van de regio proberen de nijlpaarden in hokken te lokken. Daar blijven ze opgesloten, waarna ze in speciale kooien naar het buitenland worden overgebracht.