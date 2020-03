Vergrendeld Italië klaagt over gebrek aan steun vanuit Europa. Is het ieder voor zich?

Een groentewinkel in het Toscaanse Viareggio. Levensmiddelenwinkels mogen nog wel open zijn. Beeld Laura Lezza/Getty Images

Italiaanse gezondheidsdiensten meldden woensdagavond 196 nieuwe sterfgevallen. Niet eerder sinds de uitbraak van het corona­virus zijn in één land op één dag zoveel mensen overleden aan de gevolgen van Covid-19, de ziekte die door het virus wordt veroorzaakt. Die aantallen zijn zelfs in China, waar het virus in december vorig jaar voor het eerst de kop opstak, nooit gehaald. Feit is dat het aantal nieuwe besmettingen met het virus in China zienderogen daalt (in de provincie Hubei kwamen er woensdag ‘nog maar’ 8 besmettingen bij), terwijl Europa en dan vooral Italië bijna in staat van belegging verkeren.

Via Facebook kondigde premier Giuseppe Conte woensdagavond de verscherping van een decreet aan dat hij maandag al had laten ingaan: vanaf vandaag moeten in Italië ook bars, restaurants en de meeste winkels dicht. Openbaar vervoer wordt tot een minimum beperkt en sport- en muziekevenementen worden afgelast.

Hamsteren is niet nodig, benadrukte Conte. Supermarkten mogen open blijven, hoewel onder strenge voorwaarden. Goed nieuws voor bezorgservices: goederen naar huis laten brengen blijft toegestaan.

Beschermingsmechanisme

Conte kondigde woensdag ook aan dat het budget dat is vrijgemaakt voor de bestrijding van het coronavirus wordt verhoogd tot 7,5 miljard euro. Dat heeft als consequentie dat het Italiaanse begrotingstekort dit jaar de 2,5 procent zal passeren, waar 2,2 procent was afgesproken met Europa. Rome kreeg eerder deze week echter al groen licht uit Brussel om voorlopig uit te geven wat het noodzakelijk acht.

Niettemin zijn de Italianen in Europa ook voor een aantal dichte deuren komen te staan, beklaagde EU-ambassadeur Maurizio Massari zich tegenover de website Politico. Volgens hem heeft Rome geprobeerd een beroep te doen op een civiel ‘beschermingsmechanisme’ van de Europese Unie, dat is bedoeld om medische apparatuur vrij te maken.

De Europese Commissie besloot dinsdag zonder verder overleg een startbedrag van 7,5 miljard euro in een Europees noodfonds te steken. Het Europese ‘beschermingsmechanisme’ kan echter pas worden aangesproken als lidstaten daaraan meewerken.

Volgens Massari heeft niet één lidstaat gehoor gegeven aan zijn noodkreet. Alleen China ­reageerde, voegde hij eraan toe. Vol trots meldde de Engelstalige Chinese staatskrant Global ­Times donderdagochtend inderdaad dat een Chinees vliegtuig vol met medisch personeel en medicijnen koers heeft gezet naar Rome.

Tenten staan klaar in Polen voor de opvang van patiënten met het coronavirus. Beeld Reuters

Ambassadeur Massari tegen Politico: “Het corona­virus is een Europese crisis en moet ook zo worden benaderd (…). We hebben twee vijanden: paniek en egoïsme.”

Maatregelen ECB

Vooralsnog trokken veel Europese landen in de uren nadat de WHO woensdag officieel een pandemie had uitgeroepen, vooral hun eigen conclusies. Zo heeft Italiës buurland Oostenrijk de grensovergangen met het zuiden gesloten en doet men dat in Tsjechië ook. Bosnië, Servië en Moldavië staken voorlopig het vliegverkeer met Italië en in Denemarken zijn sinds vandaag alle scholen gesloten. Polen volgt dat voorbeeld maandag. Verder worden in heel Europa openbare bijeenkomsten zo veel mogelijk beperkt of zelfs verboden.

Vandaag zal de Europese Centrale Bank (ECB) toelichten op welke manier zij de continentale economie wil stimuleren. Dat zou volgens beursanalisten bijvoorbeeld kunnen gebeuren door middel van het opkopen van obligaties en renteverlagingen, in de hoop zo de waarde van de euro omhoog te stuwen.

ECB-president Christine Lagarde had donderdagochtend nog niet gesproken. De anders zo stoïcijnse Française liet zich woensdag wel ontvallen dat ze vreest voor een financiële crisis van een omvang als die van 2008.