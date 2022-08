Verdachte ‘verrast’ dat Salman Rushdie na aanslag nog leeft

Hadi Matar in een rechtsgebouw. Beeld AP

De aanval vond vorige week plaats tijdens een lezing in de Amerikaanse staat New York. De arrestatie van de 24-jarige Hadi Matar volgde kort daarop. Tegen de New York Post zegt Mater Rushdie ‘geen goed persoon’ te vinden. “Hij is iemand die de islam heeft aangevallen.”

Matar wilde volgens de krant niet zeggen of hij was geïnspireerd door de inmiddels overleden Iraanse ayatollah Ruhollah Khomeini. Die vaardigde in 1989 een fatwa, een doodsvonnis, tegen Rushdie uit om diens roman De Duivelsverzen. Dit boek wordt door sommige moslims gezien als godslasterlijk. Rushdie dook na vele bedreigingen onder totdat de Iraanse regering in 1998 afstand nam van de fatwa.

De verdachte, die ayatollah Khomeini als ‘een ​​geweldig persoon’ omschrijft, heeft naar eigen zeggen een paar pagina’s van Rushdies omstreden boek gelezen. Ook zou hij video’s hebben bekeken waarin Rushdie lezingen hield. Daarin vond Matar Rushdie ‘onoprecht’ overkomen.

Matars ouders komen uit Libanon, maar hij is zelf in de Verenigde Staten geboren. Zijn alleenstaande moeder heeft in de media gezegd dat haar zoon niet religieus is opgevoed, maar mogelijk zou zijn geradicaliseerd na een bezoek aan zijn vader in Libanon.

‘Lange traject naar herstel begonnen’

Zondag liet Rushdies literair agent Andrew Wylie weten dat Rushdie van de beademing is. “Het lange traject naar herstel is begonnen,” meldt Andrew Wylie. “Het zal lang duren; de verwondingen zijn ernstig, maar zijn toestand gaat de goede kant op.” Rushdies zoon Zafar meldde dat de schrijver ook zijn ‘gevoel voor humor’ heeft behouden.

Uitgeverij Pluim brengt in februari volgend jaar de vertaling van Rushdies nieuwe roman Victory City uit. Daarnaast gaat de uitgeverij ervoor zorgen dat ook Middernachtskinderen, De Duivelsverzen en Joseph Anton zo snel mogelijk weer leverbaar zijn. “Juist nu is het belangrijk dat zijn werk kan worden gelezen,” aldus Mizzi van Pluijm.

“Salman Rushdie is een groot schrijver met een omvangrijk oeuvre. Zijn magisch-realistische romans weerspiegelen onze samenleving. Hij maakt daarbij gebruik van alle middelen die de literatuur hem biedt. Wanneer zijn werk aanleiding is voor een dergelijke misdaad, stopt het denken. Wij hopen op een spoedig herstel,” aldus de uitgever.