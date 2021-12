Verdachte van moord op journalist Khashoggi opgepakt op vliegveld Parijs

Een herdenking voor de vermoorde Jamal Khashoggi in Istanbul. Beeld AFP

Volgens de Franse zender RTL gaat het om Khaled Aedh al-Otaibi, een voormalig lid van de koninklijke garde. Hij zou, als lid van een geheim moordcommando, betrokken zijn geweest bij de gewelddadige dood van Khashoggi in oktober 2018.

Khashoggi voelde zich al jaren niet meer veilig in Saoedi-Arabië en werkte vanuit de Verenigde Staten, hij schreef onder meer columns voor de Washington Post. Khashoggi werd met een list naar het Saoedische consulaat in de Turkse stad Istanbul gelokt, waar hij een appartement had. Hij is nooit meer levend teruggezien. Volgens de Turkse justitie is hij gemarteld en vermoord en is zijn lichaam daarna in delen uit het consulaat gesmokkeld.

Volgens de Amerikaanse inlichtingendiensten steunde de Saoedische kroonprins en feitelijk heerser Mohammed bin Salman de geheime operatie om Khashoggi uit te schakelen. De kroonprins zelf erkende verantwoordelijkheid, maar sprak tegen iets van het complot geweten te hebben.

De verdachte stond op een Interpol-lijst van gezochte personen. De Franse autoriteiten grepen in op verzoek van Turkije, dat de man wil vervolgen. Hij zou hebben gereisd onder zijn eigen naam. Frankrijk is meteen met de uitleveringsprocedure begonnen.

Volgens Saoedi-Arabië hebben de Fransen de verkeerde man aangehouden. Dinsdagavond verklaarde de Saoedische ambassade in Parijs dat de gearresteerde man ‘niets met de zaak in kwestie te maken heeft’ en eiste zijn onmiddellijke vrijlating.

Bezoek Macron

Opmerkelijk is dat de Franse president Macron enkele dagen geleden een bezoek bracht aan Saoedi-Arabië en daar een ontmoeting had met kroonprins Bin Salman, die vaak bij zijn initialen wordt genoemd: MBS. Macron was de eerste leider van een groot Westers land die MBS in Saoedi-Arabië ontmoette sinds de moord op Khashoggi, hij kreeg daar veel kritiek op van mensenrechtenorganisaties. Amnesty International stelde dat Macron zo meewerkte aan ‘het rehabiliteren van Bin Salman'.

Doodstraf

In 2019 veroordeelde Saoedi-Arabië zelf elf mensen voor de moord op Khashoggi. Vijf van hen kregen de doodstraf, die later werd omgezet in 20 jaar gevangenisstraf. Het Saoedische Openbaar Ministerie concludeerde dat de moord ‘niet vooropgezet was'. De journalist zou in het consulaat onder druk zijn gezet om terug te keren naar Saoedi-Arabië. Toen hij verzet bood, kreeg hij een medicijn ingespoten, wat leidde tot een overdosis en zijn dood, aldus de Saoedi's.

De weduwe van Khashoggi, Hatice Cengiz, vindt de gevoerde rechtszaak onvoldoende en voert al jaren actie om de opdrachtgevers van de moord voor de rechter te krijgen. Volgens haar hoort ook MBS daarbij.