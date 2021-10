Verdachte pijl-en-boogaanval Noorwegen was in beeld vanwege radicalisering

Beeld AP

De politie gaat ervan uit dat de dader alleen heeft gehandeld. Tijdens een persconferentie vanochtend meldde de politie dat de man zou zijn bekeerd tot de islam en dat er sindsdien bij hem signalen van radicalisering zijn vastgesteld. Volgens zijn advocaat heeft de man tijdens zijn verhoor een uitgebreide verklaring afgelegd.

“We zijn allemaal enorm aangedaan,” zei de Noorse premier Erna Solberg gisteravond in een eerste reactie. “Dit is verschrikkelijk. Ik snap het als mensen bang zijn, maar ik wil benadrukken dat de politie de situatie onder controle heeft.”

In Noorwegen gaan de gedachten onvermijdelijk terug naar de zomer van 2011, toen Anders Breivik een bloedbad aanrichtte op het eilandje Utøya en in het centrum van Oslo. Toen vielen 77 doden. De politie werd woensdagavond landelijk opgedragen vuurwapens te dragen, wat ze normaal niet doet.

Zeven slachtoffers

De politie van Kongsberg, een stad met ruim 24.000 inwoners ongeveer 70 kilometer ten westen van Oslo, kreeg gisteravond om 18.13 uur de eerste melding binnen. Getuigen belden in paniek het noodnummer: een man met een pijl en boog had geschoten op omstanders. Inwoners werd gevraagd binnen te blijven.

Om 18.47 uur was de man ingerekend. In de 34 minuten waarin hij zich door de stad bewoog, maakte hij zeven slachtoffers: vier vrouwen en een man overleden. Allemaal waren ze tussen de 50 en 70 jaar oud. Twee anderen, onder wie één politieagent die geen dienst had, liggen nog in het ziekenhuis.

Noorse media vragen zich af hoe het meer dan een halfuur heeft kunnen duren voordat de verdachte was in­gerekend. De aanval begon bij een supermarkt in het centrum van Kongsberg.

Schutter wist te ontkomen

Het lijkt erop dat de politie snel ter plaatse was – het politiebureau ligt op een paar minuten rijden – maar dat de schutter wist te ontkomen. Enkele straten verderop hij later alsnog aangehouden. De dodelijke slachtoffers zijn naar alle waarschijnlijkheid in de tussentijd gevallen.

In Kongsberg, een rustige provinciestad aan een rivier, overheerst vooral ongeloof. “Dit is een tragedie,” zegt burgemeester Kari Anne Sand. “Je gaat ervan uit dat dit hier niet kan gebeuren.”

Een getuige vertelt in de krant ­Aftonbladet dat ze naar het centrum ging om te winkelen. Aanvankelijk dacht ze dat er niks ernstigs aan de hand kon zijn – het is tenslotte Kongsberg – maar toen een politiehelikopter overvloog, had ze door dat het ernstig was.

Een andere getuige vat het samen: “Hier gebeurt nooit iets. Dit is een stadje met leuke cafeetjes en gezellige winkels. Veel meer is er niet.”