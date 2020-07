Verdachte brand kathedraal Nantes opnieuw aangehouden

A fire in the 15-century cathedral in the French city of Nantes blew out stained-glass windows and destroyed the grand organ https://t.co/Xgn4tVsFNy pic.twitter.com/ELlwbnxb9Y — Reuters (@Reuters) 18 juli 2020

De brand brak uit op 18 juli, uren nadat een vrijwilliger het gebouw voor de nacht had gesloten. Aanklagers begonnen een onderzoek naar de brand, die volgens hen was uitgebroken in drie verschillende delen van de kerk.

Naar aanleiding van de ontwikkelingen in het onderzoek is de vrijwilliger, een 39-jarige Rwandese staatsburger, zaterdag vroeg opnieuw gearresteerd. Hij moet later voor de rechter verschijnen, zei officier van justitie Pierre Sennes in een verklaring.

Sennes zei vorige week dat de man was gearresteerd als onderdeel van ‘normale procedure’ en dat het ‘voorbarig’ was om te suggereren dat hij een verdachte in de zaak was. Zijn advocaat, Quentin Chabert, zei destijds dat er niets was dat zijn cliënt rechtstreeks met de brand in verband bracht.

De brand vernietigde het beroemde orgel van de gemeente Nantes. Dat dateerde uit 1621 en heeft de Franse revolutie en bombardementen tijdens de Tweede Wereldoorlog overleefd. Ook zijn voorwerpen en schilderijen van onschatbare waarde verloren gegaan.

Beeld Hollandse Hoogte/EPA

Eerdere branden

In 1972 woedde er ook een brand in het gebedshuis, toen waren werkzaamheden aan het dak de oorzaak. Het vuur verwoestte het volledige dak en het gebouw was daarna jaren gesloten wegens restauratiewerkzaamheden.

Volgens Laurent Ferlay van de brandweer van Nantes is de schade van de huidige brand niet te vergelijken met die van eerdere branden. Na de brand in 1972 werd het dak van de kathedraal in Nantes hersteld met een stevige betonconstructie. Het dak is nu niet aangetast door het vuur.

Een brand als deze doet in Frankrijk onmiddellijk terugdenken aan de brand in de Notre-Dame in Parijs, in april vorig jaar. Daar sloegen hoge vlammen uit het dak van het historische gebouw en veroorzaakten een enorme ravage.