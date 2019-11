Verbod op masker in Hongkong tegen grondwet

Beeld AFP

De ban op de maskers was in oktober ingesteld in een poging de protesten in de stad te bedwingen. Wie het schond, riskeerde een maximale celstraf van een jaar. Desondanks bleven demonstranten gezichtsbedekking dragen en negeerden het verbod massaal.

Het is al wekenlang onrust in Hongkong. Demonstranten en de politie hebben in de nacht van zondag op maandag op diverse plekken in Hongkong strijd met elkaar geleverd. Daarbij zijn diverse mensen gewond geraakt. Een onbekend aantal activisten is gearresteerd. De rust lijkt maandagmorgen enigszins te zijn teruggekeerd.