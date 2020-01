Venezolaanse veiligheidstroepen vallen kantoren Guaidó binnen

Beeld EPA

De inval komt op het moment dat de oppositieleider in Europa is. “We hebben zojuist bevestigd dat de troepen zich in het kantoor van president Guaidó bevinden,” zei parlementslid Delsa Solorzano tegen verslaggevers.

Ruim vijftig landen beschouwen Guaidó als rechtmatige president van Venezuela in plaats van de socialistische regeringsleider Nicolás Maduro.

De oppositieleider verliet zijn land voor het afleggen van diverse bezoeken, ondanks een reisverbod.

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo zei dinsdag geen aanwijzingen te hebben dat Maduro bereid is om vrije verkiezingen te houden. “Er zijn de afgelopen maanden veel gesprekken geweest met Maduro. Daarbij heeft hij niet laten merken bereid te zijn om vrije en open presidentsverkiezingen te houden,” aldus Pompeo in Costa Rica. Hij is daar vanwege een rondreis door Latijns-Amerika en het Caribische gebied.