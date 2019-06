Venetië wil ban op cruises na crash cruiseschip

Op videobeelden is te zien hoe het gigantische cruiseschip stuurloos op de kade afkoerst. Als het schip zijn hoorn blaast, rennen mensen op de kade in paniek weg. Niet lang daarna knalt het schip op de kade en raakt daarbij een toeristenboot die daar is aangemeerd.

Enkele mensen vielen in het water. Wonder boven wonder raakten maar vier mensen gewond; passagiers van de kleine toeristenboot, waarop 110 mensen zaten. Het cruiseschip dat crashte heeft ruimte voor 2700 opvarenden.

Volgens de Italiaanse krant Corriere della Sera was er mogelijk een kabel gebroken die een sleepboot gebruikte om de MSC Opera door het stelsel van kanalen te manoeuvreren. De crash vond plaats in het Kanaal van Giudecca, een belangrijke vaarroute die uitkomt op het San Marcoplein, in het centrum van de onder toeristen populaire stad.

Risico’s

Het ongeluk – nog geen week na de crash tussen een veerboot en een schip in de Donau in Boedapest – heeft de al verhitte discussie in Venetië aangewakkerd over de risico’s van de gigantische schepen voor de fragiele stad met zijn vele waardevolle monumentale gebouwen. Tegenstanders van de cruiseschepen wijzen bovendien op de vervuiling die de schepen veroorzaken en de verstoringen voor het ecosysteem in de rivier.

De Italiaanse minister van Transport pleitte na de crash op Twitter voor een verbod op cruiseschepen in het kanaal. ‘Het ongeluk in de haven van Venetië heeft bewezen dat cruiseschepen niet in de Giudecca zouden moeten varen.’

In 2013 besloot de Italiaanse regering al schepen zwaarder dan 96.000 ton uit het kanaal te weren. Deze beslissing werd echter in 2015 weer vernietigd. Twee jaar later werd toch weer vastgelegd dat de gigantische schepen een minder glamoureuze route moeten nemen naar de industriële haven van Marghera. De uitvoering van die plannen laat echter nog op zich wachten.