Venetië geplaagd door hoogste waterstand in tientallen jaren

Het volledig overstroomde Piazza San Marco. Beeld EPA

Op het hoogtepunt bereikte het water dinsdagavond 187 centimeter. Dat is slechts zeven centimeter lager dan het record dat in 1966 werd gemeten. ‘De situatie is dramatisch,’ zegt Brugnaro via Twitter. ‘We vragen de overheid ons te helpen. De kosten zullen hoog zijn.’ Volgens de burgemeester worden de extreme omstandigheden veroorzaakt door de klimaatverandering.

Op het San Marcoplein staat het water ruim een meter hoog en de gelijknamige basiliek is voor de zesde keer in 1200 jaar ondergelopen.

Het regent al dagenlang hevig in Italië met overstromingen tot gevolg. Ook de komende dagen wordt slecht weer voorspeld.