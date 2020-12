Velen zijn opgelucht over de brexitdeal, maar het is wachten op de details

De handelsovereenkomst tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie is een feit. Spelers in belangrijke sectoren en politici reageren opgelucht, maar sommigen zien toch nog beren op de weg wanneer ze kijken naar de situatie vanaf 1 januari 2021.

Premier Mark Rutte noemt het bereiken van de deal ‘uitstekend nieuws’. Volgens hem is het ‘van groot belang voor ons allemaal'. Europarlementariërs Kati Piri (PvdA) en Liesje Schreinemacher (VVD) zijn vooral benieuwd naar de details van het akkoord. Sommige daarvan zijn namelijk nog niet bekend.

Het Europees Parlement moet zich nog buigen over de deal. Dat gaat in het nieuwe jaar gebeuren. Toch wordt er waarschijnlijk wel per 1 januari toepassing gegeven aan de brexitdeal, met de goedkeuring van de verantwoordelijke ministers van de 27 resterende EU-landen.

“Tot dusver hebben we geen enkel woord gezien dat op papier is gezet,” zegt Piri. Europarlementariër Esther de Lange (CDA) is tegelijkertijd opgelucht. “Het werd afgelopen week met het verbieden van reizen uit het Verenigd Koninkrijk nogmaals pijnlijk duidelijk tot wat voor doemscenario’s een no-deal had kunnen leiden”. Ze doelt op de plotse reisverboden die werden ingesteld nadat een nieuwe variant van het coronavirus werd gevonden in het Verenigd Koninkrijk.

Boeren en vissers

Boeren en tuinders zijn blij met de deal, zegt brranchevereniging LTO. Met een harde brexit zouden Nederlandse boeren en tuinders tezamen tot zo’n 800 miljoen euro per jaar kwijt zijn aan importheffingen.

Directeur Pim Visser van VisNed, dat de belangen van vissers vertegenwoordigt, zegt dat Nederlandse vissers opgelucht zijn. Toch voert het te ver om te zeggen dat ze blij zijn met de deal. “De visserij betaalt een hoge prijs.” De Nederlandse vissers zullen in de komende jaren een kwart moeten inleveren op de hoeveelheid vis die ze mogen vangen in de Britse wateren.

Auto- en vliegtuigbouwers

Opluchting heerst ook bij Europese autobedrijven, zegt directeur Eric-Mark Huitema van European Automobile Manufacturers’ Association (ACEA). “De impact van een no-deal zou simpelweg verwoestend zijn geweest, dus we zijn vooral buitengewoon opgelucht dat een akkoord is bereikt voor het aflopen van de transitieperiode.”

Een woordvoerder van vliegtuigbouwer Airbus laat weten dat de gevolgen voor de luchtvaart nog onderzocht worden, maar zegt blij te zijn dat de harde brexit is vermeden.

Douaneformulieren en -controles

Ondanks het feit dat er een deal bereikt is, zal de transportsector wel te maken hebben met het invullen van douaneformulieren en het ondergaan van controles bij de grens. Daar zijn ze niet aan gewend, dus kunnen transportbedrijven nu niet achterover leunen, benadrukt voorzitter Elisabeth Post van Transport en Logistiek Nederland (TLN).

Post: “Uiteindelijk is de keten niet sterker dan de zwakste schakel: als één partij zich niet heeft voorbereid, kom je met de vrachtwagen niet langs de douane en mis je alsnog letterlijk de boot.”

Ook boerenorganisatie LTO waarschuwt daarvovor. “Een vracht kip, tomaten of tulpen kan niet een paar dagen aan de grens wachten vanwege gedoe met douaneformulieren, vertraagde keuringen of andere problemen.”