Veldslag in Khartoem duurt voort, staakt-het-vuren weer mislukt

Rookwolken boven Khartoem dat steeds meer op een spookstad begint te lijken. Beeld Getty

Er waren ook woensdag voortdurend bombardementen en luide ontploffingen te horen. Duizenden inwoners van de stad zijn al op de vlucht geslagen. “Khartoem is een spookstad,” aldus Atiya Abdalla Atiya, secretaris van het genootschap van Soedanese artsen. Gewapende mannen hebben het gemunt op ziekenhuizen en humanitaire hulpverleners. Ze stelen apparatuur en voorraden.

Woensdagavond werd voor de tweede dag op rij een wapenstilstand geschonden, dat om 18 uur was ingegaan.

Naast aanhoudende gevechten zijn er ook meldingen van seksueel geweld tegen hulpverleners, aldus de Verenigde Naties. Volgens de WHO zijn door het geweld al zeker 270 doden en minstens 2600 gewonden gevallen. Twee derde van de slachtoffers viel buiten de hoofdstad Khartoem.

De strijd woedde vooral rond het kamp van het ministerie van Defensie, waar het legerhoofdkwartier is gevestigd, en ook rond de belangrijkste luchthaven. Dikke rookwolken stegen op uit de lege stad, normaliter een van de drukste metropolen van Afrika. ‘De vijand zijn zware verliezen toegebracht, een aantal gevechtsvoertuigen is vernietigd,’ aldus het Soedanese leger in een verklaring. Onduidelijk is wie aan de winnende hand is.

VS contra Rusland

Het geweld in het land in het noordoosten van Afrika barstte afgelopen weekend los na een conflict tussen de militaire leider van het land, generaal Abdel Fattah Abdelrahman al-Burhan en zijn rivaal, RSF-leider Mohamed Hamdan Daglo. Beiden strijden erom wie de baas is in het grondstoffenrijke land. Al-Burhan zou daarbij de steun hebben van Washington, Daglo heeft betere connecties in Moskou. RSF zou volgens Afrikaanse bronnen steun hebben gezocht en gekregen van Wagner, de Russische huurlingenorganisatie die al sterk in diverse Afrikaanse landen is vertegenwoordigd.

Het Duitse leger heeft gisteren geprobeerd in het geheim Duitse burgers te evacueren. Volgens het weekblad Der Spiegel ging het om 150 Duitsers, maar moest de operatie worden afgebroken. Door de aanhoudende gevechten in de buurt van het vliegveld kan de evacuatie niet veilig plaatsvinden.

Volgens het Duitse blad heeft Duitsland drie vliegtuigen naar de Soedanese hoofdstad gestuurd om tientallen diplomaten, ontwikkelingswerkers en andere burgers op te halen. Die vliegtuigen moesten woensdagochtend aankomen en het was de bedoeling dat ze in de middag alweer zouden vertrekken met de staatsburgers aan boord. De toestellen vliegen nu zonder die mensen aan boord terug naar Duitsland.

De evacuatie van Nederlanders die in Soedan verblijven is nu niet aan de orde, liet een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken woensdag weten. De situatie in het land, waar het leger en paramilitairen tegen elkaar vechten, is momenteel te gevaarlijk. Het ministerie heeft contact met zo’n vijftig Nederlanders in Soedan.

Defensie stuurt wel twee transportvliegtuigen naar Jordanië, zodat eventuele evacuatie van Nederlanders uit Soedan kan plaatsvinden als dat mogelijk wordt.