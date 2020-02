‘Veiligheidsdiensten waarschuwen VS voor Russische inmenging’

Russische inmenging in de verkiezingen is in Washington opnieuw aan de orde. De veiligheidsdiensten roepen nu al, midden in de periode van voorverkiezingen, op tot waakzaamheid.

Nog voordat goed en wel duidelijk is wie het in november tegen hem zal opnemen, zou er vanuit Rusland al hard gewerkt worden aan de herverkiezing van Donald Trump als Republikeinse president van de Verenigde Staten. Tijdens een besloten bijeenkomst zijn leden van het Huis van Afgevaardigden daar vorige week voor gewaarschuwd door de Amerikaanse inlichtingendiensten – waar Trump sowieso al geen hoge pet van op heeft.

Het is voor die diensten een gegeven dat dreiging van Russische inmenging nooit helemaal is geweken, maar wat wel nieuw is: die ­invloed zou al voelbaar zijn in de primaries, het langdurige traject van voorverkiezingen waarin de Democraten kiezen wie ze op Trump afsturen.

Wat er tot nu toe door Moskou is geprobeerd, of zelfs al is gedaan, is niet helemaal duidelijk, maar inlichtingenbronnen waarschuwen in Amerikaanse media voor grootschalige aanvallen met ransomware, die stemcomputers of data­banken overhoop kunnen gooien. Vijf mensen die bij die bijeenkomst aan­wezig waren, klapten vrijdagochtend uit de school in The New York Times.

Een van de aanwezigen was de voorzitter van de Huiscommissie voor Inlichtingenzaken, Adam Schiff. Die naam werkt sinds het impeachmentproces ­tegen de president als een rode lap op een stier: kwader kun je Trump niet krijgen. Volgens een ingewijdene is de president bang dat de hoog­geplaatste Demo­craat de informatie over Russische hulp zal gebruiken als nieuwe munitie ­tegen hem. Schiff draaide er donderdagavond per tweet nog wat omheen: ‘Als dat waar is, dan brengt de president opnieuw al onze inspanningen tegen buitenlandse invloeden in gevaar.’

We count on the intelligence community to inform Congress of any threat of foreign interference in our elections.



If reports are true and the President is interfering with that, he is again jeopardizing our efforts to stop foreign meddling.



Exactly as we warned he would do. https://t.co/viSBlnA1nb — Adam Schiff (@RepAdamSchiff) 21 februari 2020

Antitankwapens

De Republikeinen blijven, als altijd, pal achter Trump staan. Devin Nunes, de belangrijkste Repu­blikein in de commissie Inlichtingen­zaken, gaat voorop. Waarom zou Rusland een president steunen die zo fel is op Moskou, die antitankwapens naar Oekraïne stuurt en die openlijk ruzie maakt met Moskous bondgenoot Iran? Zijn collega Chris Stewart: “Geef me één reden waarom president Poetin liever Trump zou hebben dan bijvoorbeeld Bernie Sanders.”

Een anonieme CIA-ambtenaar in The New York Times: “Het belangrijkste voor Rusland is het vertrouwen in onze verkiezingen te ondermijnen. Dáárom is het zo moeilijk hier tegen te vechten.”

De Russische invloed op de presidentsverkiezingen van 2016 is definitief terug op de politieke agenda in Washington. Donderdag kreeg de beruch­te lobbyist Roger Stone (76) een gevangenisstraf van ruim drie jaar. Rechter Amy Berman Jackson achtte hem schuldig aan het belemmeren van het Ruslandonderzoek door het Congres en aan bedreiging van een getuige in datzelfde onderzoek.

‘Een klucht’

Er wordt serieus rekening gehouden met gratie voor Stone, die sinds Richard Nixon in 1976 ­onafgebroken voor iedere Republikeinse president heeft gewerkt. De president heeft van meet af aan laatdunkend over het proces gesproken. Vorige week greep het ministerie van Justitie in toen aanklagers een drie keer hogere straf eisten dan Stone nu heeft gekregen.

Hoewel Trump donderdag zei dat hij geen ­gebruik zou maken van de ‘grote rechten die aan mij zijn verleend’, suggereerde een tweet heel anders.

De president plaatste een video van de conservatieve commentator Tucker Carlson, die suggereerde dat Stones straf het werk is van de ­Democraten, die willen dat de flamboyante strateeg ‘sterft in zijn cel’. Carlson: “De president kan een einde maken aan deze klucht en wij hebben signalen dat hij dat ook gaat doen.”