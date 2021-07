Vaticaan gestart met fraudeproces tegen tien verdachten onder wie kardinaal

De vorig jaar ontslagen kardinaal Giovanni Angelo Becciu wordt in verband gebracht met een omstreden vastgoeddeal in Londen. Beeld AFP

Vorig jaar accepteerde paus Franciscus het ontslag van Becciu nadat de kardinaal in verband was gebracht met een controversiële vastgoeddeal in Londen. Het Vaticaanse Staatssecretariaat had in 2014 geïnvesteerd in een voormalige Harrods-winkel in de dure wijk Chelsea, waarin luxe appartementen zouden worden gerealiseerd. Het Vaticaan verloor uiteindelijk 150 miljoen pond (176 miljoen euro) op de investering.

Franciscus ontsloeg vijf Vaticaanse medewerkers vanwege de deal in Londen. Er werd een onderzoek gestart om te bepalen of de bureaucraten werden opgelicht of dat ze er zelf van profiteerden. Dat onderzoek heeft tot het huidige proces geleid.

‘Interne controles werken’

De advocaat van Becciu verwacht dat ‘talloze bewijsstukken en getuigen zijn onschuld zullen aantonen met betrekking tot elke beschuldiging.’ Andere verdachten in het proces zijn onder anderen financiële makelaars, Vaticaanse functionarissen en een advocaat.

Franciscus heeft het op orde brengen van de financiën van de katholieke kerk tot een pijler van zijn pausdom gemaakt. “Ik geloof dat dit proces een keerpunt markeert, dat kan leiden tot een grotere geloofwaardigheid van de Heilige Stoel op economisch gebied,” verklaarde pater Juan Antonio Guerrero Alves, de minister van Economische Zaken van het Vaticaan. “Het feit dat dit proces plaatsvindt, betekent dat bepaalde interne controles werken: de beschuldigingen kwamen uit het Vaticaan.”

Woensdag gaat de zaak verder.