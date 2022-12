Vastgoedbedrijf van Trump schuldig bevonden aan langdurige fraude

Donald Trump Beeld REUTERS

De Amerikaanse belastingdienst werd vijftien jaar lang om de tuin geleid. Het bedrijf van Trump betaalde persoonlijke uitgaven van medewerkers zonder dit als inkomen van die mensen te vermelden. De medewerkers in kwestie, waaronder voormalig financieel directeur Allen Weisselberg, kregen bijvoorbeeld gratis huur en lease-auto’s. Ook betaalde de Trump Organization bonussen aan werknemers alsof ze onafhankelijke onderaannemers waren, aldus de openbaar aanklager in de zaak. Een jury bevond de organisatie op alle punten schuldig. Er hangt de Trump Organization een boete van zo'n 1,6 miljoen dollar boven het hoofd.

Weisselberg bekende in augustus dat hij 1,76 miljoen dollar aan inkomen voor de belastingautoriteiten verborgen had gehouden. Hij getuigde dat Trump de kerstbonus-cheques van het bedrijf persoonlijk tekende. Ook zei hij dat Trump honderduizenden dollars uitgaf aan de privéschool van zijn kleinkinderen. Volgens Weisselberg wisten de volwassen zonen van Trump, die de leiding van het bedrijf overnamen toen hun vader president werd, van de fraude.

Het bedrijf van Trump exploiteert hotels, golfbanen en ander vastgoed over de hele wereld. Zelf stond hij in deze zaak niet terecht. Hij ontkent de beschuldigingen en zegt dat er een ‘heksenjacht’ jegens hem gaande is. '

In New York loopt verder nog een civiele zaak rondom fraude die werd gepleegd door de Trump Organization. Ook doet het ministerie van justitie onderzoek naar geheime documenten die Trump na het aflopen van zijn presidentschap zou hebben meegenomen vanuit het Witte Huis naar zijn golfresort Mar-a-Lago in Florida.

Onlangs maakte Trump bekend dat hij in 2024 weer een gooi naar het presidentschap doet.