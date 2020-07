Vanwege corona heeft Lampedusa plek voor 90 vluchtelingen. Er zitten er 1100

De stroom bootjes die vanuit Noord-Afrika het zuiden van Italië bereiken blijft maar groeien. Alleen al in de maand juli voeren meer dan zesduizend migranten de Middellandse Zee over. De coronacrisis maakt de opvang van migranten nog gecompliceerder.

De opvangcentra op Lampedusa en Sicilië zijn overvol en steeds meer migranten proberen uit de centra te ontsnappen. Het Italiaanse ministerie van Binnenlandse Zaken spreekt van een uitzonderlijke situatie.

In de nacht van donderdag op vrijdag bereikten opnieuw dertien kleine bootjes en een vissersboot met aan boord 314 Tunesiërs het Italiaanse eiland Lampedusa. De burgemeester van het piepkleine eilandje zit met zijn handen in het haar: als gevolg van de coronamaatregelen heeft het opvangcentrum in zijn gemeente nu maar ruimte voor negentig migranten. Er zitten er ruim 1100.

Migranten worden begeleid naar het opvangcentrum. Beeld AFP

Niet veel beter

In de opvangcentra op het vasteland van Sicilië is de situatie niet veel beter. In Gela, Caltanisetta en Porto Empedocle, aan de zuidkust van Italiës grootste eiland, puilen de opvangcentra uit. Afgelopen week ontsnapten bijna tweehonderd migranten, voornamelijk Tunesiërs, uit de opvangcentra. De Siciliaanse politie zette een grootscheepse zoekactie op touw en bracht de meesten weer terug naar de opvangcentra. Maar er ontbreken er nog altijd 44 op het appèl.

De minister van Binnenlandse Zaken Luciana Lamorgese maakt zich in de krant Corriere della Sera eerder deze week ernstige zorgen. ‘Het gaat om een ongecontroleerde stroom migranten die gezondheidsproblemen kunnen veroorzaken voor de mensen die in de buurt van de opvangcentra wonen.’

De afgelopen weken is het aantal bootvluchtelingen in Zuid-Italië meer dan verdrievoudigd ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Alleen al in de maand juli kwamen ruim 6000 migranten in Italië aan. Het gaat voornamelijk om Tunesiërs die op eigen houtje in relatief solide bootjes naar Europa varen.

Reden voor oppositieleider Matteo Salvini om los te gaan op het migratiebeleid van de regering Conte. “Die zijn duidelijk ontsnapt uit de Libische concentratiekampen,” schampert de voormalige minister van Binnenlandse Zaken. “Deze regering heeft nu, na weken stilte, pas door dat ze de vluchtelingenstroom uit Tunesië moeten stoppen.”

Vrijheidsberoving

Vrijdag beslist de Italiaanse Senaat of Salvini vervolgd mag worden voor het weigeren van toegang tot de haven van Lampedusa aan een ngo-schip. In augustus 2019 liet de toenmalige minister het schip Open Arms met 107 migranten aan boord twintig dagen dobberen op open zee. Hem wordt vrijheidsberoving ten laste gelegd. “Ik word berecht voor het beschermen van de grenzen,” zegt Salvini er nu over. “Ik ben trots op het beschermen Italië en de Italianen, ik zou het zo weer doen.”

De veiligheidsdecreten die Salvini als minister in het leven riep, zijn nog steeds van kracht, maar kunnen niets uitrichten tegen de Tunesische bootjes. De decreten waren voornamelijk bedoeld om het werk van ngo’s als Open Arms en Save the Children aan banden te leggen.

Ondertussen houdt de uitzonderlijke grote stroom migranten uit Tunesië aan, volgens de huidige minister van Binnenlandse Zaken Lamorgese het gevolg van de coronapandemie. “In Tunesië is sprake van een diepe economische crisis als gevolg van de epidemie, waardoor mensen in groten getale vertrekken.”

De coronapandemie en daaraan verbonden maatregelen maken de migrantenopvang nog ingewikkelder dan normaal; de opvangcapaciteit is kleiner als gevolg van de afstandsregels en alle migranten moeten worden getest op het virus. In totaal zijn er nu ruim 2500 bloedtests op migranten uitgevoerd en het aantal positieve gevallen is geruststellend klein, laat het ministerie van Binnenlandse Zaken weten. Toch moeten alle bootvluchtelingen twee weken in quarantaine, reden waarom de Italiaanse overheid naarstig op zoek is naar plekken om ze onder te brengen.

Herverdeling

Ook vragen de Italianen steun van de Europese Unie, minister van Buitenlandse Zaken Di Maio herinnert zijn Europese collega’s aan de afspraken die in september vorig jaar over de herverdeling van migranten zijn gemaakt. “Door de pandemie is die herverdeling stopgezet, nu is het tijd dat die weer op gang komt.” Hij benadrukte ook dat alle Tunesiërs zo snel mogelijk weer teruggebracht worden naar huis. “Tunesië is een veilig land, er is geen enkele reden om die mensen hier asiel te verlenen.”

Inmiddels zijn de repatriëringsvluchten naar Tunis hervat en overlegt de Italiaanse regering met haar Tunesische collega’s over hoe de stroom in te dammen.