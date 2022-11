Vanuatu na cyberaanval terug in het tijdperk van de typemachine en de pen

Beeld Colourbox

Op het eilandstaatje Vanuatu in de Stille Zuidzee hebben ambtenaren de typemachine weer afgestoft en tikken ze daar duchtig op los. Ook wordt de pen weer gehanteerd om officiële documenten te schrijven op papier en per post te verzenden. Het recentste telefoonboek of de Gouden Gids is noodzakelijk om telefoonnummers te vinden.

Ook gebruiken ambtenaren persoonlijke laptops om te e-mailen, nu het officiële overheidsaccount gov.vu onbereikbaar is. Ambtenaren wandelen tussen departementen op en neer voor overleg en handtekeningen die anders per mail gaan.

Geen back-up

De ministeries van Vanuatu, inclusief het kantoor van de minister-president, ziekenhuizen, scholen en hulpdiensten zijn getroffen door een cyberaanval door een onbekende partij, die de servers van de overheid in gijzeling houdt. Vanuatu werkte niet in de cloud, en heeft alle systemen, informatie, documenten en e-mails op lokale servers staan, die geblokkeerd zijn. Er zijn dus ook geen back-upsystemen.

De Daily Post in Vanuatu meldt dat de criminelen die de servers van het landje met tachtig eilanden en 314.000 inwoners op slot gooiden, losgeld hebben gevraagd. Vanuatu weigert te betalen, deels omdat het land daar de middelen niet voor heeft.

De overheid in Vanuatu doet er al weken grotendeels het zwijgen toe, maar daar komt steeds meer kritiek op. De onbereikbaarheid van de servers van de overheid heeft allerlei consequenties voor het openbare leven. Leveranciers kunnen moeilijk worden betaald, salarissen evenmin, ziekenhuizen kunnen geen spoedbestellingen voor noodzakelijke medicijnen meer doen en officiële documenten als paspoorten kunnen niet worden uitgegeven. Voor betalingen is de ouderwetse cheque weer van stal gehaald, die bij een bank kan worden omgewisseld voor cash. Het land keert zo langzamerhand terug naar het tijdperk van voor de komst van computers en het internet.

Team techneuten

Ook hebben veel overheidsdiensten de deuren gesloten, omdat ze niet meer kunnen werken. Dit leidt tot frustraties bij burgers die ook fysiek geen contact meer kunnen krijgen met de overheid. Het enige antwoord is: “Komt u het over een week nog eens proberen.” Inmiddels gaat dit al bijna vier weken zo.

Australië stuurde een team techneuten om te helpen bij het herstellen van de IT-systemen op Vanuatu, maar ook dat vlot nog niet erg. Eigenlijk moet er een heel nieuwe infrastructuur voor online werken worden opgezet. Inmiddels kijken politiediensten, zoals de Amerikaanse FBI naar wat er op Vanuatu gebeurt, want dat kan ook andere landen overkomen - en de stabiliteit in de wereld verder ondermijnen.