VanMoof vraagt ook in Duitsland faillissement aan, winkel in Berlijn al week gesloten

Beeld dpa/picture alliance via Getty I

Op de website van VanMoof staat dat de winkel in Berlijn al de gehele week gesloten is. De rechtbank in Berlijn heeft bepaald dat VanMoof zijn financiën uit handen moet geven aan een bewindvoerder. Dit komt niet geheel als een verrassing. In juli verklaarde de rechtbank van Amsterdam de Nederlandse afdeling van VanMoof al failliet. De winkels in andere Duitse steden, zoals Frankfurt, Keulen en Hannover, lijken nog wel open te zijn.

Haperende e-bikes

Er wordt nog onderzocht of een doorstart van het Amsterdamse hoofdkantoor mogelijk is. Vorige week werd een bod van het Amerikaanse micromobility.com afgewezen door de curatoren. Micromobility.com maakt elektrische fietsen en steps en is actief in de Verenigde Staten en Europa.

VanMoof ging failliet na jaren van tientallen miljoenen euro’s verlies. Alleen al in 2021 eindigde het bedrijf met een verlies van 77,8 miljoen, op een omzet van 65,6 miljoen euro. Dat lag onder andere aan de hoge reparatiekosten van de fietsen. Haperende e-bikes werden te vroeg de markt opgestuurd om investeerders tevreden te houden. Uiteindelijk werden de verliezen van het bedrijf zo groot dat het zelf faillissement aanvroeg.

Sinds de oprichting van VanMoof zijn wereldwijd 190.000 fietsen van het merk verkocht. Naast Nederland en Duitsland heeft het fietsbedrijf nog winkels in de Verenigde Staten, Ierland, Groot-Brittannië, Frankrijk, Oostenrijk, Japan en Denemarken.

Nederlandse klanten van VanMoof kunnen alleen deze week nog hun fiets ophalen bij de winkels in Amsterdam, Rotterdam en Utrecht. De winkels zijn alleen nog open voor het ophalen van fietsen, zegt VanMoof. Personeel helpt daarbij, maar kan geen reparaties meer uitvoeren. Ook kunnen zij geen vragen beantwoorden over openstaande bestellingen of terugbetalingen.