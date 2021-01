Vanaf zaterdag avondklok in heel Frankijk tussen 18 en 6 uur

Beeld REUTERS

In 25 departementen was die avondklok al van kracht. In de overige 77 departementen mochten de Fransen nog tot 20.00 uur de deur uit, maar volgens de premier kan dat niet meer en moet iedereen in ieder geval de komende twee weken binnenblijven.

De Fransen mogen in de spertijd nog wel naar hun werk of weer naar huis, en ouders kunnen nog wel hun kinderen van school of van de crèche ophalen. De scholen blijven dan ook open, maar zonder gymnastieklessen. Castex zegt er alles aan te doen om een sluiting van de onderwijsinstellingen te voorkomen. De sluiting tijdens de eerste coronagolf vorig jaar lente had te veel negatieve gevolgen, aldus de premier.

Castex noemt de coronasituatie in Frankrijk nog steeds verontrustend. Het aantal infecties wil maar niet dalen, en de druk op ziekenhuizen blijft hoog. Inmiddels telt het land ruim 69.000 coronadoden.

Nederland

Ook in Nederland ligt de optie voor een avondklok op tafel als mogelijke coronamaatregel. In een eerdere Catshuis-notitie van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding, de NCTV, werd half december gesproken van een avondklok die van 20.00 uur ’s avonds tot 04.00 uur in de ochtend zou gaan gelden.

Volgens de NCTV is de ‘doelstelling het beperken van sociale contacten en reisbewegingen in de avonduren en het ondersteunen van de handhaafbaarheid van de coronamaatregelen’. “Om die reden is het tijdstip van 20.00 uur gekozen. De verwachting is dat men er met deze ingangstijd voor zal kiezen om thuis te blijven.” De avondklok eerder op de avond instellen, zoals de Fransen doen, noemde het NCTV destijds ‘niet wenselijk, aangezien dit zorgt voor extra drukte in openbaar vervoer en detailhandel’.

Nog weinig steun

Of de avondklok in Nederland daadwerkelijk wordt doorgevoerd, is nog de vraag. De maatregel krijgt vooralsnog niet genoeg steun in de Tweede Kamer, tot chagrijn van premier Rutte. Die deed woensdag een klemmend beroep op de critici: houd alle opties open. “Gooi nou geen instrumenten weg, die luxe hebben we nu niet,” zei Rutte. “Er wordt gevraagd om alternatieven. Dan moet je misschien zeggen: blijf thuis, niemand meer op bezoek. Dat is ook geen vrolijk alternatief.”

De controversiële avondklok is een van de opties voor nieuwe maatregelen die het kabinet nog laat doorrekenen door het OMT. De virologen en epidemiologen moeten deze week beoordelen welke acties nodig en nuttig zijn, en wat ze opleveren bij de beperking van het aantal nieuwe infecties.