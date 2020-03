Vanaf vrijdag geen vluchten meer tussen Europa en de VS vanwege coronavirus

President Trump tijdens de persconferentie over het coronavirus, COVID-19. Beeld REUTERS

Reizen vanuit het Verenigd Koninkrijk naar de VS blijft wel toegestaan. In het Verenigd Koninkrijk zijn tot nu toe zo’n 460 besmettingsgevallen gemeld.

Het inreisverbod voor Europeanen is een maatregel om de verdere verspreiding van het nieuwe coronavirus in de VS tegen te gaan. Dat maakte Trump tijdens een persconferentie over het virus bekend. Hij zei ook dat hij er vertrouwen in heeft dat de VS op een adequate manier reageert op besmettingsgevaar. Trump roept het Congres op om financiële noodmaatregelen goed te keuren die de economische gevolgen voor Amerikanen kunnen verzachten.

Momenteel zijn meer dan 115.000 mensen wereldwijd besmet met het longvirus. Daarvan wonen er zeker 1.000 in de VS. Het grootste deel van de dodelijke slachtoffers, inmiddels meer dan 4.200, vielen in China. In de VS vielen tot nu toe 38 doden, waarvan het grootste aantal in de staat Washington.