Van tweet naar toot: Twitteraars stappen vanwege Musk over op Mastodon

Twittergebruikers stappen in groten getale over op Mastodon nu Elon Musk eigenaar van Twitter is geworden. Met de hashtag #Twittermigration kondigen ze de overstap aan en delen ze hun profielnaam om hun volgers naar Mastodon mee te nemen.

‘De vogel is bevrijd,’ twitterde Elon Musk vrijdag nadat bekend was geworden dat hij Twitter had gekocht. Musk had al langer kritiek op de manier waarop Twitter extremistische denkbeelden censureerde en complotdenkers verbande.

Nu hij eigenaar is van het platform wil Musk ‘de dialoog terugbrengen’ en de dienst ‘het meest gerespecteerde mediaplatform voor adverteerders’ maken. Ook suggereerde hij dat de van Twitter verbannen Amerikaanse oud-president Donald Trump weer op het platform mag terugkeren. Musk ontsloeg al een deel van Twitters bedrijfstop, maar het is nog onduidelijk hoe de dienst zich verder zal ontwikkelen.

Critici maken zich zorgen over de plannen. Onder leiding van Musk – op dit moment de rijkste man ter wereld – zou het platform volgens hen extreemrechtse denkbeelden en complottheorieën in de hand werken en een broedplaats worden voor haat en verdeeldheid.

Eén van die critici is Marleen Stikker, die met stichting Waag al langer kritiek uitoefent op grote socialemediaplatforms. “Het internet was nooit bedoeld om door een kleine groep rijke mensen geleid te worden. Op Twitter, maar ook op Instagram en Facebook heeft één persoon de macht over wat er kan worden gezegd.”

Stikker gebruikt om die reden Mastodon. Dat deed ze al langer, maar sinds afgelopen weekend ziet ze de populariteit van het platform snel groeien.

Internationale servers

Mastodon is vergelijkbaar met Twitter: gebruikers lezen de ‘toots’ (vergelijkbaar met de ‘tweets’ op Twitter) op een tijdlijn, ze kunnen elkaar volgen en berichten worden verzameld met een hashtag. Bij een toot kan een foto of een poll worden toegevoegd en er is een privéchat. Het grote verschil met Twitter is dat gebruikers niet op één plek samenkomen, maar op verschillende internationale servers.

Gebruikers melden zich via een ‘community’ voor een specifieke server aan. Elke server heeft eigen regels over bijvoorbeeld haatzaaien en het delen van expliciete foto’s of teksten. “Op die manier kunnen gebruikers zelf een community kiezen die bij hen past,” zegt Stikker.

Als iemand zich niet aan deze regels houdt, heeft de host van de server het recht de gebruiker van die server te verbannen. Ze kunnen zich dan nog wel aanmelden voor een groep die hun opmerkingen wel accepteert.

Decentraal

Door de gedecentraliseerde organisatie wordt Mastodon gezien als onderdeel van de fediverse; het federatieve internet waar niet één instantie de dienst uitmaakt. Daarin is het de tegenstelling van de metaverse van bedrijf Meta, eigenaar van onder meer Facebook en WhatsApp. Mastodon maakt evenmin gebruik van algoritmes waar het platform belang bij heeft. Het medium bestaat al sinds 2016, maar staat nog in de kinderschoenen. Zo werkt het platform door de forse toename in gebruikers soms wat traag.

Stikker ziet dat veel Twittergebruikers nog niet volledig zijn overgestapt, maar het gebruik van de twee apps combineren. Een aantal Twitteraars laat weten alvast een Mastodonaccount te hebben aangemaakt, maar wacht nog af hoe Twitter onder leiding van Musk zal veranderen. Een deel is daar sceptisch over. @MattiaRigotti twittert bijvoorbeeld: ‘Ik ben overgestapt op Mastodon maar behoud mijn Twitteraccount, alleen al om te zien hoe de app in vlammen op zal gaan.’