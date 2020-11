Van Nederlandse stedelingen spreekt Amsterdammer beste Engels

Beeld Jakob Van Vliet

Onderwijsorganisatie EF Education First nam bij 2,2 miljoen mensen in honderd verschillende landen de Standard English Test af om in kaart te brengen waar men buiten de Engelstalige gebieden die taal het beste onder de knie heeft. Binnen Nederland scoren Amsterdam, Rotterdam en Den Haag het beste.

Met een score van een 8,2 op een schaal van 1 tot 10 scoort stoot Amsterdam dit jaar Rotterdam, dat een 8,1 scoorde, van de troon. Vorig jaar bleken Rotterdammers in Nederland het Engels het beste te beheersen. Den Haag scoort met een 8,08 derde op de landelijke ranglijst.

Veel toeristen en expats

Maar hoe komt het dat Amsterdammers het Engels zo goed beheersen? De belangrijkste reden daarvoor is exposure, vertelt Diederik Oostdijk hoogleraar Engelse literatuur aan de Vrije Universiteit. “Omdat er in Amsterdam veel toeristen en expats zijn, komt de Amsterdammer veel met het Engels in aanraking, waardoor ze het sneller leren spreken.”

Ook het feit dat de Amsterdammer niet op zijn mondje is gevallen, zou kunnen bijdrage aan het leren van een nieuwe taal, vertelt Oostdijk. “Als je brutaal genoeg bent het gewoon te proberen en niet bang bent fouten te maken, heb je een voorsprong bij het leren van een nieuwe taal.”

Niet alleen binnen Nederland scoort Amsterdam goed in het onderzoek, ook wereldwijd staat de hoofdstad hoog op de ranglijst: alleen in Kopenhagen spreken ze beter Engels dan in Amsterdam. Niet vreemd, volgens Oostdijk. “In Scandinavië investeren ze veel in onderwijs.”

In de ranglijst van landen waar Engels niet de voertaal is, staat Nederland zelfs bovenaan.