Van Kabul naar Veendam zonder enige hulp: achterblijvers Afghanistan staan er grotendeels alleen voor

De Taliban patrouilleert in Kabul. Beeld EPA

Nadat de chaotische Nederlandse evacuatiemissie op 26 augustus werd beëindigd, bleven nog honderden – mogelijk duizenden – Nederlanders en Afghanen die recht hadden op Nederlandse hulp achter in het land, dat in handen is van de Taliban. Het ministerie van Buitenlandse Zaken zegt ‘al het mogelijke’ te doen om hen bij te staan, maar mogelijkheden om hen te helpen of te evacueren zijn er nu niet of nauwelijks.

Met ‘gelijkgezinde landen’ wordt gekeken welke evacuatieroutes mogelijk zijn en wat er achterblijvers ‘kan worden geboden’. Details over zulke routes zegt een woordvoerder in verband met de veiligheid niet te kunnen geven.

Wel is duidelijk dat Nederlandse diplomaten er mondjesmaat in slagen om Nederlanders per vliegtuig van Kabul naar de Qatarese hoofdstad Doha te evacueren. De Nederlandse ambassade in Kabul is tijdelijk verplaatst naar die stad. Ook ambassadeur Caecilia Wijgers, die in augustus de achtdaagse evacuatieoperatie vanaf het vliegveld in Kabul leidde, is daar vorige week aan het werk gegaan.

Doharoute

Maar niet alle mensen die voor de ‘Doharoute’ worden benaderd, willen mee. “Er zijn mensen die op dit moment bedanken voor de evacuatieopties,” zegt een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Ook missen mensen soms de vlucht omdat ze er niet in slagen ‘op de juiste tijd op de afgesproken plek’ te zijn.

Anderen proberen over land naar Pakistan, Iran of Oezbekistan te reizen, een lange en vaak gevaarlijke reis. Twee weken geleden haalde een Nederlands vliegtuig nog een groep van vijftig evacués op uit de Pakistaanse hoofdstad Islamabad: Nederlanders met hun Afghaanse familieleden en Afghanen die nauw met Nederland hebben samengewerkt, bijvoorbeeld als tolk bij militairen.

Het ministerie heeft, zegt de woordvoerder, minstens eens per week contact met de mensen die op de Nederlandse evacuatielijst stonden. Met één van de Nederlanders op de lijst was even geen contact te krijgen. Toen hij de telefoon wel opnam, bleek hij – tot verbazing van Buitenlandse Zaken – weer thuis in Veendam te zijn. Hij ging op eigen kracht naar een ander land waar hij via reguliere lijnvluchten weer in Nederland terechtkwam. De man had niet laten weten dat hij geen hulp meer nodig had.

‘Doodsangst’

Maar de meeste Nederlanders en Afghanen die nog wachten op evacuatie zitten ondergedoken in Kabul. “Om niet te lang op één plek te blijven, wisselen ze telkens van schuiladressen,” zegt een woordvoerder. “Zij verkeren in doodsangst.”

In een Kamerbrief die deze week nog wordt verwacht, moet duidelijk worden wat er met de 23.000 mails met verzoeken om hulp gaat gebeuren. Ook moet er nog een begin worden gemaakt met de aangekondigde onafhankelijke evaluaties van de evacuatiemissie en de hele oorlog in Afghanistan.