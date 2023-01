Van Iran en Oekraïne tot ASML: dit worden de grote mondiale thema’s van 2023

Na jaren waarin alles draaide om corona stond in 2022 de Russische invasie in Oekraïne centraal. Maar wat kunnen we in 2023 verwachten? Een rondgang langs specialisten van Clingendael, het Nederlandse onderzoeksinstituut voor internationale betrekkingen.

Turkije: spannendste verkiezingen in jaren

Nienke van Heukelingen: “Het worden de spannendste verkiezingen voor Turkije in twintig jaar tijd: de presidents- en parlementsverkiezingen van juni 2023. Zittend president Recep Tayyip Erdogan lijkt voor het eerst niet de grote favoriet. Zijn trouwe middenklasse, die hij als leider van de AK-partij zo zorgvuldig wist op te bouwen door financiële voorspoed te creëren voor miljoenen arbeiders, gaat nu gebukt onder hoge inflatie en economische onzekerheid.”

“Toch is het nog lang geen gelopen race. De oppositie kan het maar moeilijk eens worden over een gezamenlijke presidentskandidaat. Zeker nu Ekrem Imamoglu, de burgemeester van Istanboel en een belangrijke kanshebber, onlangs werd veroordeeld (hij had leden van de kiesraad ‘dwazen’ genoemd, red.). Het betekende de zoveelste stap richting een Turkije waar geen ruimte is voor andersdenkenden. De repressie door Erdogan neemt de komende maanden waarschijnlijk nog verder toe – van het tegenwerken van oppositieleden en journalisten tot het naar zijn hand zetten van de verkiezingen zelf. Als Erdogan en de AK-partij op die manier de verkiezingen winnen, kunnen dit voorlopig wel eens de laatste ‘vrije’ verkiezingen van Turkije blijken.”

Klimaatactivisten rijden rondjes op een landingsbaan van Schiphol. Het klimaat – en klimaatactivisme – blijft een belangrijk thema in 2023. Beeld Jakob van Vliet

Klimaat: energiecrisis blijft op de agenda, groep activisten groeit

Louise van Schaik: “Extreem weer blijft op veel plekken zichtbaar en de groep klimaatactivisten groeit. Alleen al om die reden blijft het klimaat op de politieke agenda. Europa wil de uitstoot best aanpakken, ook aangejaagd door de energiecrisis, maar in 2023 blijft de overgang naar duurzame energie een flinke uitdaging. Er zijn arbeidstekorten, problemen met de aanvoer van materialen, beperkte ruimte voor opslag en een tekortschietend elektriciteitsnetwerk. Hoe willen we de sectoren aanpakken die moeilijk kunnen overschakelen naar elektrisch, bijvoorbeeld de luchtvaart en staalfabrieken? Hoe krijgen we mensen mee die hoge transitiekosten vrezen?”

“Volgens het Internationaal Energieagentschap is de energiecrisis nog niet voorbij. In 2023 wordt het waarschijnlijk opnieuw spannend: kan Europa inmiddels zonder gas uit Rusland? Er gloort hoop. Zo komen er steeds meer fondsen beschikbaar om de klimaatdoelen van 2030 te halen. Nieuwe Europese maatregelen laten de vervuiler bovendien betalen. Het gaat dus ook financieel steeds meer lonen om te investeren in verduurzaming. Niet alleen voor de grote industrie, maar voor de Europese bevolking als geheel.”

In 2023 opent China opnieuw de deuren naar de buitenwereld, na jaren van streng covidbeleid. Beeld AFP

China: heropening na jaren van lockdowns

Ingrid d’Hooghe: “Na drie jaar van economische, sociale en politieke schade door covid en het covidbeleid opent China in 2023 opnieuw de deuren. Er komt een economische en diplomatieke comeback. Veel Chinese en internationale bedrijven kunnen niet wachten om als vanouds zaken te doen en de Chinese overheid blijft, meer dan de Europese en de Amerikaanse overheden, investeren in binnenlandse innovatiekracht. Naar verwachting zal de Chinese economie in 2023 met meer dan 5 procent groeien. Daarmee komt China weer op koers te liggen om rond 2030 de grootste economie van de wereld te zijn, een belangrijke ambitie. Bovendien zal de groei bijdragen aan de binnenlandse stabiliteit.”

“Hobbels op de weg zijn er genoeg. Kijk maar naar de Chinese vastgoedcrisis, de ernstige vergrijzing en de Amerikaanse en Europese maatregelen die China steeds meer raken. Maar zolang er economische vooruitgang is, zal de bevolking de Chinese regering steunen en zal China veerkracht tonen.”

Drie machtsblokken zullen in 2023 in toenemende mate met elkaar concurreren: de VS, China, en (waarschijnlijk) ook Europa. Beeld REUTERS

Wereldeconomie: de vorming van machtsblokken

Rem Kortweg: “In de wereldeconomie tekenen de verschillende blokken zich in 2023 steeds duidelijker af. Een Chinees, Amerikaans en mogelijk een Europees blok zullen steeds harder met elkaar concurreren om toegang tot grondstoffen, technologie en investeringen buiten het eigen grondgebied. Na de coronapandemie laat ook de oorlog in Oekraïne zien dat globalisering alle economieën kwetsbaar heeft gemaakt. Amerikanen willen dat oplossen met ontkoppeling, het steeds verder terugtrekken naar en beschermen van de eigen industrie. Zo zal de Amerikaanse overheid het bedrijfsleven vaker verbieden te produceren of te investeren in China.

“Nederland gedijt juist bij open, internationale markten, maar ook hier neemt de druk toe om de productie van bepaalde goederen dichter bij huis te halen. Handel wordt aan steeds meer voorwaarden verbonden. Denk aan mensenrechten, milieubescherming en de nationale veiligheid. Het komt in de buurt van protectionisme. Dat leidt tot nieuwe spanningen en, niet ondenkbaar, een subsidiewedloop tussen de VS, China en Europa. Deze nieuwe industriepolitiek heeft dus een prijskaartje – die uiteindelijk bij de belastingbetaler komt te liggen.”

De protesten in Iran nemen langzaam in intensiteit af. Waarschijnlijk zien we in 2023 veel symbolische acties in plaats van massale demonstraties. Beeld via REUTERS

Iran: op korte termijn geen grote veranderingen

Erwin van Veen: “De protesten in Iran zullen op korte termijn niet tot grote machtsverschuivingen leiden. Ze verminderen al in intensiteit en omvang. Door repressie, maar ook door de noodzaak bij demonstranten om weer aan het werk te gaan en in hun levensonderhoud te voorzien. De bevolking heeft weinig reserves door een combinatie van westerse sancties en slecht economisch beleid. De veiligheidstroepen blijven loyaal aan de heersende elite en de islamitische republiek heeft nog steeds de steun van zo’n 10 tot 20 procent van de bevolking. In plaats van massale, nationale demonstraties zullen we meer korte en symbolische protesten zien, zoals vrouwen zonder hoofddoek of minderheden die meer rechten opeisen.”

“Op politiek vlak zal de regering cosmetische concessies doen, zonder de machtsstructuur te wijzigen. In de nabije toekomst verandert waarschijnlijk weinig zolang de veiligheidstroepen loyaal blijven aan de regering, dus relatieve internationale isolatie, sporadische protesten en repressie blijven voortduren. Pas met het overlijden van opperste leider Ali Khamenei, nu 83 jaar, is er kans op een minder streng religieus bestel.”

Hoge voedselprijzen en dure importgoederen kunnen in meerdere Afrikaanse landen tot spanningen leiden. Dat kan ervoor zorgen dat sluimerende conflicten weer oplaaien, bijvoorbeeld in Ethiopië. Beeld AFP

Afrika: sluimerende conflicten laaien mogelijk weer op

Jos Meester: “De hogere voedselprijzen door de oorlog in Oekraïne raakten veel Afrikaanse landen die graan en ander voedsel importeren hard in 2022. Een klap die extra hard aankwam in landen die kampten – en kampen – met toenemende droogte. Bovendien bemoeilijkte diezelfde oorlog de financiering van humanitaire hulp, waaronder voedselhulp.”

“In 2023 kan de druk op een aantal geplaagde Afrikaanse landen verder toenemen. De afkoelende economieën van Europa en de VS, maar ook van China, leiden tot een verminderde vraag naar grondstoffen, en dus voor lagere exportprijzen. Dat zorgt weer voor een zwakkere wisselkoers, wat de import van consumentenproducten in diezelfde Afrikaanse landen duurder maakt. Hoge voedselprijzen, onbetaalbare energie en dure importgoederen tegenover afnemende werkgelegenheid en salarissen kunnen leiden tot meer ongelijkheid en sociale onrust. Het risico groeit dat sluimerende conflicten in bijvoorbeeld Ethiopië, Somalië, Tsjaad of Tunesië weer oplaaien.”

ASML op een beurs in China. Het Nederlandse bedrijf is een belangrijke speler in het productie van chips en voelt daardoor de druk van de VS. Beeld VCG via Getty Images

Technologie: naar de samenleving van de toekomst

Maaike Okano-Heijmans: “In 2022 voelde Nederland al hoe een nieuwe manier van denken over de economie langzaam vorm krijgt. We bewegen ons van economische efficiëntie, waarin de markt heilig is, naar economische veiligheid, waarin we weerbaarder worden en minder afhankelijk van omstandigheden of anderen. Technologie en digitalisering zijn in toenemende mate machtsmiddelen op het wereldtoneel geworden.”

“Dat merkten we vooral in de halfgeleider-industrie, de sector die de chips produceert voor onze gebruiksgoederen, van laptops tot auto’s. De Amerikanen verhoogden de druk op ASML en Den Haag om de export van microchips naar China te beperken. Nederland bracht zijn economische afhankelijkheden in kaart, en kwam met een plan om de aanvoer van kritische materialen en grondstoffen te verzekeren. De EU stelde regels op die de macht van grote techbedrijven beteugelen. In 2023 zullen Nederland en de EU meer moeten investeren in de eigen kracht – in het concurrentievermogen van Europese bedrijven. Dat gaat wat kosten en vereist samenwerking. De grote vraag in 2023 is: hoe willen we zélf dat de digitale samenleving van de toekomst eruit gaat zien, in plaats van dat die wordt bepaald door Amerika of China?”

Een drijvende LNG-terminal in de Rotterdamse haven. Europa gaat opnieuw een onzeker economisch jaar tegemoet. Beeld ANP

Europese economie: hopen op het beste

Adriaan Schout: “Hope for the best, prepare for the worst. Dat lijkt de beste financiële houding voor Europa in 2023. Overheden en de Europese Centrale Bank hebben weinig knoppen over om aan te draaien. Oplopende rentes kunnen landen met torenhoge schulden als Italië, Frankrijk of België verder in de problemen brengen. Hoge inflatie kan in Noord-Europa de politieke onvrede aanwakkeren. Economische tegenvallers in Duitsland kunnen grote gevolgen hebben, ook voor Europese handelspartners als Nederland.”

“De EU werkt met budgetten die voor zeven jaar vastliggen en dus niet flexibel zijn. In het Europese huishoudboekje is nauwelijks ruimte voor acute aanpassingen. Voor nieuwe tegenslagen, crises of noodzakelijke hulp aan Oekraïne zullen we dan extra fondsen moeten vinden, buiten de EU-begroting om. Ondertussen heeft bezuinigen een slecht imago, net als het door Nederland gewenste onafhankelijke toezicht op probleemlanden. Het kabinet moet afwegen of het zich in 2023 economisch hard of meegaand zal opstellen in de EU.”

Het conflict in Oekraïne duurt eigenlijk al negen jaar, sinds de annexatie van de Krim door Rusland. De oorzaken zijn niet makkelijk op te lossen – vrede lijkt ver weg. Beeld AFP

Oekraïne: nog weinig zicht op vrede

Bob Deen: “Dit conflict begon eigenlijk in 2014, toen Rusland de Krim innam, en duurt dus al negen jaar. De oorzaken zijn niet makkelijk op te lossen. Er is weinig zicht op een vredesakkoord, hoogstens op een tijdelijke wapenstilstand. Oekraïne wil het conflict niet ‘bevriezen’ en eerst zo veel mogelijk bezet gebied bevrijden. Rusland graaft zich in en koestert nog altijd de ambitie meer terrein te veroveren. Vermoedelijk proberen beiden begin 2023 nog een militaire doorbraak te forceren. Het wordt een slijtageslag waarbij munitie en materieel aan beide zijden opraken. Zo krijgen de economie, de wapenindustrie en het draagvlak een steeds grotere rol, ook in het Westen dat Oekraïne materieel en financieel steunt.”

“Pas als beide krijgsmachten in de touwen hangen of als één partij een doorslaggevend succes boekt, is er zicht op een staakt-het-vuren en onderhandelingen. De situatie op het slagveld bepaalt hoe de kaarten worden geschud aan de onderhandelingstafel. Als er een akkoord komt, zal dat slechts tijdelijk zijn zolang het huidige regime in Rusland aan de macht is. Het risico van het opnieuw oplaaien van de strijd blijft dan sluimeren. Bij de westerse hoop op een vredesakkoord is de wens helaas vooral de vader van de gedachte.”