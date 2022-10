Van het asiel naar Downing Street: Larry de kat steelt al elf jaar de show

Kater Larry poseert voor ambtswoning Downing Street 10 in Londen. Beeld REUTERS

Ruim 800.000 volgers heeft Larry the Cat op Twitter. Ter vergelijking: Larry’s vorige baasje op Downing Street 10, Liz Truss, heeft een kleine honderdduizend volgers minder. De vorige week aangetreden premier Rishi Sunak verslaat zijn huisdier dan weer wel met 1,3 miljoen volgers.

De initiatiefnemers van het Twitteraccount van Larry schromen niet om de politici op de hak te nemen. Met name Boris Johnson moet het vaak ontgelden, ‘Larry’ is duidelijk geen fan van de flamboyante oud-premier. Meestal hebben de tweets een grappige ondertoon; toen vorige week duidelijk werd dat miljonair Sunak was benoemd tot politiek leider van het land, werd dit met gespin ontvangen in Downing Street. ‘Zijn familie is steenrijk, dus morgen staat er kaviaar en kreeft voor mij op het menu,’ twitterde Larry the Cat. Het bericht kreeg 111.000 likes.

Rishi Sunak is becoming Prime Minister. His family is loaded so caviar and lobster on the menu for me from tomorrow. — Larry the Cat (@Number10cat) 24 oktober 2022

Ook in ‘het echt’ steelt de kat regelmatig de show. Twee weken geleden werden beelden vrijgegeven waarop te zien was dat Larry – met dikke staart – ’s nachts een vos wegjoeg van zijn erf. De vos, een stuk groter dan Larry, probeerde terug te keren richting ambtswoning, maar droop uiteindelijk af. Larry was duidelijk baas op eigen terrein.

Een paar jaar eerder waren verschillende verslaggevers getuige van een aanval van de kat op een duif, pal voor de deur van Downing Street 10. Het beest is voor de Britse parlementaire pers vaak een mooie afleiding tijdens het wachten op nieuws.

Chief Mouser

Het is dus niet zo dat het beestje de hele dag aan het lanterfanten is. Larry – een cyperse kat – werd in 2011 niet voor niets uit honden- en kattenopvang Battersea gehaald. Hij werd aangesteld als ‘chef muizenvanger’ (Chief Mouser), broodnodig nadat er een rat bij het chique complex was geconstateerd. Larry heeft daarnaast de taak om gasten vriendelijk (lees: kopjes geven) te ontvangen. Dat lukt hem overigens niet altijd. Bij een bezoek van de Amerikaanse oud-president Donald Trump had Larry zich verstopt. Hij zat onder The Beast, de gigantische limousine waarmee Amerikaanse presidenten worden vervoerd.

Op de officiële site van de Britse regering is te lezen dat Larry de vrijheid heeft om zich overal in en rond het gebouw op te houden. Hoeveel muizen en ratten het dier het afgelopen decennium heeft gevangen, is niet bekend. De regering laat alleen weten dat ze tevreden is over de jachtvaardigheden van Larry, hij hoeft voorlopig nog niet met pensioen.

Overuren

In de afgelopen jaren versleet regeringskat Larry vijf premiers, allemaal lid van de Conservatieve Partij (Tories). David Cameron was de eerste, gevolgd door Theresa May, Boris Johnson, Liz Truss en sinds vorige week dus Rishi Sunak. Het Twitteraccount van Larry draaide vooral de laatste maanden overuren om commentaar te leveren op de politieke soap in het Verenigd Koninkrijk.

De mensen achter dit account meldden op een gegeven moment dat zelfs koning Charles het gedoe binnen de regering beu was en Larry had gevraagd om de nieuwe premier te worden. Met een flinke knipoog stelde Larry zich afgelopen zomer zelfs ‘verkiesbaar’ en was zijn afbeelding (inclusief strikje in het patroon van de Union Jack) te zien op allerlei billboards. Zijn slogan: ‘Larry 4 Leader’.

Op de campagnewebsite van de kat stond zelfs zijn ‘miauw-ifestatie’. Daarin is te lezen dat Larry onder andere staat voor een verantwoord kattenbeleid, natvoer voor elke kitten en het afschaffen van politieke cat fights.

Beroemdheid

De populariteit van de viervoeter is inmiddels zo groot dat sommigen een commercieel slaatje uit Larry slaan. De Londense fotograaf Justin Ng post bijna dagelijks een foto van het dier op zijn socialemedia-accounts. Volgens de fotograaf gedraagt Larry zich als een ware beroemdheid en draait hij zelfs zijn kopje als de camera begint te klikken. Ng verkoopt sinds een paar maanden onder meer mokken en reisbekers met daarop afbeeldingen van Larry the Cat. Ook via de Australische webshop Redbubble zijn er T-shirts, stickers en andere merchandising van de beroemdste kat van Engeland te koop.

“The King has asked me to become Prime Minister because this nonsense has gone on long enough.” pic.twitter.com/eFL3fgSfVL — Larry the Cat (@Number10cat) 20 oktober 2022