Van een zedenschandaal tot racisme en mogelijk machtsmisbruik: de Queen beleeft geen leuk jubileumjaar

Van een zedenschandaal tot racisme en mogelijk machtsmisbruik: terwijl pijnlijke kwesties van haar familieleden zich opstapelen, maakt koningin Elizabeth (95) zich op voor de viering van haar jubileumjaar.

De linkerhand van de hoogbejaarde Britse vorstin rustte op een stok, toen ze vorige week in de Oak Room van Windsor Castle twee hooggeplaatste militairen verwelkomde. “Zoals jullie kunnen zien, beweeg ik me wat moeilijk,” antwoordde de vorstin opgewekt op de vraag hoe het met haar ging. Maar die stramme spieren en gewrichten vallen in het niet bij het ongemak dat familieleden haar bezorgen in haar jubileumjaar.

De stijfheid kwam waarschijnlijk niet voort uit ouderdom. Enkele dagen later bracht het paleis naar buiten dat de Queen geveld was door een milde variant van het coronavirus. Ondanks haar ziekte liet ze weten haar werkzaamheden te blijven uitvoeren. Met dit onbuigzame arbeidsethos als leidraad zit ze al zeventig jaar op de Britse troon. In haar eentje heeft de hoogbejaarde vrouw de monarchie door menig storm geleid.

Miljoenenschikking Andrew

Aan de vooravond van de feestelijkheden rond het ‘Platinum Jubilee’ dreigen familieleden de glans van het kroonjaar af te halen. Prins Andrew vormt in meerdere opzichten de grootste afleiding. Haar tweede zoon kwam weliswaar tot een miljoenenschikking met Virginia Giuffre in een civiele rechtszaak in de Verenigde Staten over vermeend misbruik, de schandvlek blijft het tapijt besmeuren.

Prins Andrew voorkwam een publieke tuchtiging voor een jury in New York, waardoor het schandaal tijdens het jubileum naar de achtergrond wordt geduwd. Giuffre, die hem ervan beschuldigde haar op 17-jarige leeftijd driemaal te hebben misbruikt, heeft volgens juridische experts afgesproken te zwijgen tot de feestelijkheden achter de rug zijn. Daarna staat het haar vrij om haar kant van het verhaal te vertellen.

De vrees bestaat dat Giuffre werkt aan een boek om haar ervaringen met Andrew (en andere vrienden van de overleden veroordeelde zedendelinquent Jeffrey Epstein) te delen. ‘Andy’, ontdaan van privileges en eretitels, vergiftigt nu al de sfeer rond de herdenking van zijn vorig jaar overleden vader Philip. De Queen, die meebetaalt aan de afkoopsom, geschat op 15 miljoen euro, staat hem toe de eredienst voor de hertog van Edinburgh bij te wonen.

Ontboezemingen van Harry

Op de steun van haar kleinzoon Harry hoeft ze niet rekenen. Vanuit Amerika klaagde hij de staat aan om beveiliging van de politie af te dwingen tijdens bezoeken aan het Verenigd Koninkrijk. Harry verloor zijn recht op bescherming van de London Metropolitan Police toen hij in 2020 met zijn echtgenote Meghan Markle naar de VS verhuisde en stopte als ‘working royal’. Net als gewone Britten moet hij nu zijn eigen personeel inhuren.

Deze zaak, door boulevardkranten bestempeld als een volslagen gebrek aan zelfinzicht, raakt de koningin vooral in het hart. De aankondiging van een bestseller van de hand van Harry over zijn leven als lid van het Koninklijk Huis baart meer zorgen. Beschuldigingen van racisme, die hij en Meghan uitten in een interview met Oprah Winfrey, en geheimen uit de boezem van het paleis liggen rond Kerstmis in de schappen.

Onderzoek naar stichting Charles

Kroonprins Charles krijgt naar het zich laat aanzien onder uit de zak in deze nog te verschijnen publicatie. De getroebleerde relatie met zijn zoon Harry vormt munitie voor de afrekening op papier. En Charles staat al vol in de wind. Justitie onderzoekt of zijn stichting een Saoedische miljardair in ruil voor donaties een ridderschap en een brief van aanbeveling voor het verkrijgen van een Brits paspoort in het vooruitzicht stelde.

Elizabeth, met afstand de meest populaire royal, blijft uiterlijk onberoerd onder de diverse controverses. Haar wens om haar jubileum tot een succes te maken houdt haar op de been. Met een stok ter ondersteuning. Als ze covid de baas blijft, kan alleen haar onberekenbare nageslacht haar evenwicht verstoren.