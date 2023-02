Van chipsoftware tot straaljagers: westerse technologie belandt voortdurend in Chinese handen

Werknemers van de Nederlandse chip-fabrikant ASML. Beeld via REUTERS

De Verenigde Staten zijn ‘diep bezorgd’ over het nieuws van de vermeende diefstal van software van ASML door een Chinese oud-medewerker, zo zei de Amerikaanse Onderstaatssecretaris van Economische Zaken Thea Kendler donderdag. En dat is niet zo gek. ASML is het enige bedrijf ter wereld dat de machines kan leveren voor de productie van de meest geavanceerde halfgeleiders, of chips, die worden gebruikt voor allerlei elektronische apparaten, van smartphones tot militair materiaal.

De vrees bestaat dat deze gestolen informatie China kan helpen zelf zulke machines te maken, op een moment dat de geopolitieke spanningen tussen de VS en de een na grootste economie ter wereld een nieuw dieptepunt hebben bereikt. Juist om de technologische voorsprong op China te behouden, sloot de VS met Nederland en Japan een pact om de export van chipmachines naar het land verder te beknotten.

ASML liet in zijn jaarverslag, waarin het de diefstal bekend maakte, weten dat het incident op het eerste gezicht geen invloed zal hebben op de bedrijfsvoering, maar gaf vanwege het lopende onderzoek weinig prijs over de aard van de diefstal. Op basis van anonieme bronnen wist Bloomberg te melden dat het zou gaan om software die nodig is voor de lithografiesystemen die cruciaal zijn voor de productie van de meest geavanceerde chips.

Allernieuwste straaljagers

Het is onduidelijk of de ex-werknemer die de gegevens stal banden heeft met de autoriteiten in China. Het zou echter niet voor het eerst zijn dat op een dergelijke manier extreem gevoelige informatie in China belandt en wordt gebruikt om technologie na te maken.

Begin dit jaar nog werd een Chinese man in de Verenigde Staten veroordeeld tot een gevangenisstraf van twee jaar voor het stelen van programmeercode van een Amerikaanse producent van gas- en stoomturbines. Dat deed hij op vernuftige wijze: de medewerker van General Electric Power verschool de code in foto’s van zonsondergangen – een techniek die steganografie wordt genoemd – en stuurde die door naar een medeplichtige in China. De code, die miljoenen waard zou zijn, zou volgens de BBC uiteindelijk zijn beland bij zowel de Chinese overheid als bij Chinese bedrijven die turbines ontwikkelen.

Nog vele malen problematischer voor de Amerikanen (en het militaire bondgenootschap de Navo) is de vermeende Chinese diefstal van informatie over militaire wapens en voertuigen, waaronder de hypermoderne straaljager F-35.

Chinese hackers hebben volgens Amerikaans onderzoek vele terabytes aan gegevens over het F-35-programma gestolen. Die data zou uiteindelijk volgens het Amerikaanse Pentagon mogelijk toegepast zijn bij de ontwikkeling van China’s allernieuwste eigen straaljager, de Shenyang J-31. Het is volgens militaire experts dan ook geen toeval dat het gevechtsvliegtuig wel heel veel gelijkenissen vertoont met zijn westerse tegenhanger.

Nucleaire onderzeeërs

Chinese hackers zouden eveneens informatie hebben gestolen over de F-22 Raptor en de B-2 stealth-bommenwerper van de Amerikaanse luchtmacht, maar ook over ruimtelasers, raketnavigatie en -volgsystemen en ontwerpen voor nucleaire onderzeeërs en luchtafweerraketten.

Het is zelfs niet de eerste keer dat informatie van ASML door een Chinese medewerker is gestolen. Het bedrijf beschuldigt het Chinese bedrijf DongFang JingYuan Electron ervan intellectueel eigendom te hebben ontvreemd. Een Amerikaans-Chinese ingenieur van ASML zou liefst 2 miljoen regels aan cruciale programmeercode van ASML hebben gestolen en verkocht aan het Chinese bedrijf waarvan hij nu ceo is. DongFang JingYuan Electron, dat vorig jaar bekend maakte 140 miljoen euro aan investeringen te hebben binnengehaald, ontkent de beschuldigingen.

Er deden destijds geruchten de ronde dat de Chinese overheid betrokken was bij de diefstal. ASML sprak dat tegen en na onderzoek bleken daar ook geen aanwijzingen voor te zijn.