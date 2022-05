Van aanvallen tot vluchtelingen: ook in de Russische grensstreek Belgorod is de oorlog dichtbij

Begin april zouden Oekraïense helikopters een olieraffinaderij in Belgorod hebben aangevallen. Beeld Anadolu Agency via Getty Images

In Belgorod heerst al weken code geel, een verhoogde kans op terroristische aanslagen. Die zouden volgens de autoriteiten uit het aangrenzende buurland Oekraïne moeten komen, waar het Russische leger eind februari is binnengetrokken om het ‘te ontdoen van neonazi’s’.

De afgelopen weken waren er mysterieuze explosies in de stad en gelijknamige regio. Het begon op 1 april, toen ‘s ochtends vroeg plotseling een olieraffinaderij in lichterlaaie stond. “Ik zag het op weg naar mijn werk,” vertelt bankmedewerker Jevgeni (38, achternaam bekend bij redactie) in een koffietentje in het centrum van Belgorod. “Er waren twee helikopters, waarschijnlijk Oekraïense.”

Daarna volgden meer inslagen. Projectielen kwamen terecht in buurtschappen en dorpen. Ruim 280 huizen liepen schade op, er vielen gewonden en zeker twee doden. “Helaas geven de autoriteiten ons nauwelijks informatie,” zegt Jevgeni.

De Russische veiligheidsdiensten zeggen dat het Oekraïense leger of ‘saboteurs’ in de regio zelf achter de inslagen zitten. Oekraïne bevestigt noch ontkent. Het is voor de burgers van Belgorod een nerveus makende situatie. De stad ligt op 80 kilometer van Oekraïnes tweede stad, Charkov, de grens precies tussenin. Het geschut in de verte is dagelijks te horen.

Stappen in Oekraïne

“Vroeger kwam ik elk weekeinde in Charkov,” vertelt Jevgeni. “Studenten uit Belgorod gingen er stappen. Maar sinds 2014 namen de spanningen tussen Rusland en Oekraïne toe, als Rus voelde ik me er niet langer veilig. Ook aan Oekraïense kant draaide de propaganda,” zegt de bankier.

Toen president Vladimir Poetin zijn troepen op 24 februari dit jaar Oekraïne in stuurde, leidde dat ook in Belgorod tot lichte paniek, vertelt hoofdredacteur Andrej Maslov (33) van de onafhankelijke lokale nieuwssite Fonár (‘lamp’) in de piepkleine redactieruimte met uitzicht op een fraai houten kerkje.

“Mensen begrepen het niet, er stonden rijen voor de pinautomaten en sommigen vertrokken. Ze reden in files de stad uit,” vertelt Maslov. Half maart begonnen de meesten weer terug te keren. Zelfs het gedreun van artillerie en luchtafweer went, verklaart Maslov. “We begrijpen wat er over de grens gebeurt en dat er ook hier zich incidenten kunnen voordoen.”

Intussen stromen de vluchtelingen uit Charkov binnen. Die worden in Belgorod niet door iedereen met open armen ontvangen. “Uit een opiniepeiling blijkt dat zo’n 30 procent zich negatief tot hen verhoudt,” zegt Maslov. “Het zijn vooral de ‘huiskamersoldaten’, die op internet zeggen dat Rusland in Oekraïne het vaderland verdedigt. Ze vrezen dat er zich onder de vluchtelingen Oekraïners bevinden met kwade bedoelingen.”

Netten vol aardappelen en uien

Volgens de journalist zijn er al zo’n tienduizend ontheemden door zijn regio getrokken. Ongeveer drieduizend daarvan bleven in Belgorod hangen. De rest is afgevoerd naar Centraal-Russische steden als Voronezj, Lipetsk en zelfs Jaroslavl (een kleine 300 kilometer ten noorden van Moskou).

Komen de Oekraïners vrijwillig naar Rusland? Mensen vertellen dat ze simpelweg hun leven wilden redden,” verzucht Maslov. “Velen willen terug als dit allemaal voorbij is. Anderen willen door naar Europa, maar hun aantal is lastig te schatten. Ze gaan op eigen gelegenheid en worden niet geregistreerd.”

Op een bedrijventerrein aan de rand van de stad staat een clubje vrijwilligers bij drie zeecontainers, afgeladen met onder (veel) meer dekens, kussens, zeep, toiletpapier, pakken macaroni en netten vol aardappelen en uien. Alles bedoeld voor de vluchtelingen. De vrijwilligers verspreiden de producten over stad en regio.

Spil van het groepje is Joelia (liever geen achternaam), een frêle veertiger die nota bene zelf in Charkov werd geboren. Ze organiseert wie wat naar welk adres moet brengen op basis van computeruitdraaien, die op hun beurt weergeven wat de vluchtelingen via een Telegrambot zeggen nodig te hebben. “Ze arriveren vaak met niets meer dan de kleren die ze aanhebben,” zegt Joelia.

Gered door hun kat

De Oekraïense had al een verleden in de vrijwillige hulpopvang van vluchtelingen. In de regio Donetsk deed ze hetzelfde, toen daar acht jaar geleden al oorlog woedde. Het werd haar door de Oekraïners niet in dank afgenomen, reden waarom ze een aantal jaren geleden met man en kinderen in Belgorod neerstreek.

“Toen ik hoorde dat Charkov werd gebombardeerd, was ik in shock,” vertelt Joelia, zonder een oordeel te willen vellen over de wat Moskou ‘militaire operatie in Oekraïne’ noemt. “Voor mij maakt het niet uit. Ik zie mensen in nood en wil helpen, los van de politiek.”

Mensen nemen vaak hun huisdieren mee op hun vlucht, weet Joelia. “Een gezin uit Charkov is gered door hun kat. Het dier voelde onheil en dook de schuilkelder in. De familie volgde haar en een paar minuten later werd hun flat inderdaad bestookt.”

Even later rijdt ze met haar auto langs een gezin dat net uit de regio Charkov is aangekomen. Sergej (55) en zijn vrouw Olga (50) staan met de kinderwagen van hun kleinkind op straat te wachten. Ze zijn bij hun zoon en hun gezin ingetrokken, zodat ze extra voedsel- en goederenhulp nodig hebben.

Sergej, een kleine, wat kalende man, vertelt dat hun dorp in de regio Charkov constant werden beschoten. “Door de nazi’s,” verzekert hij, refererend aan de door Rusland veel gebezigde typering van de Oekraïense strijdkrachten. “De Russen ben ik dankbaar. Ik wil alleen nog terug als Oekraïne weer wordt geregeerd door Rusland.”