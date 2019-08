Valutastrijd tussen VS en China jaagt de beurs schrik aan

Een Amerikaanse beurshandelaar aan het werk met Trump op de achtergrond. Beeld Johannes Eisele/AFP

‘China laat de prijs van zijn munt vallen naar een bijna historisch dieptepunt. Dat heet valutamanipulatie. Luister je mee, Federal Reserve?’ De Amerikaanse president Trump laat er traditioneel op Twitter geen twijfel over bestaan; de nieuwe slag in de handelsoorlog van zijn land met China is een escalatie van formaat. In een reactie op Trumps aankondiging eind vorige week om op 1 september nieuwe straftarieven op Chinese producten in te voeren, reageerde China maandag met een dubbel salvo.

Het land legde, tamelijk voorspelbaar, de import van Amerikaanse landbouwproducten stil. Naast die traditionele respons pakte China ook een nieuw wapen op: de eigen munt.

De Chinese regering liet de koers van de yuan maandag ­dalen tot de laagste waarde tegenover de dollar sinds medio 2008. Dat maakt aan­kopen in China interessanter en ontkracht deels het effect van de heffingen.

Het was een monetair schot voor de boeg, waarna de Chinese centrale bank de daling uiteindelijk dempte door grootschalig yuan in te kopen. Voor de bühne ontkende de centrale bank dat de stappen iets met het handelsconflict te maken hadden, maar China toont er klip-en-klaar mee aan bereid te zijn ver te gaan als het tot een openlijke handelsoorlog komt.

542.55 Na een paar dagen van verlies won de AEX-index van de Amsterdamse beurs in de loop van vanmorgen terrein terug.

Beleggers is de escalatie niet ontgaan. De Amerikaanse beurzen leden maandagavond hun grootste verlies dit jaar. De Aziatische beurzen sloten vanochtend iets lager, nadat China de yuan weer was gaan steunen. Daarom vielen de verliezen op de Europese beurzen vanochtend mee. De Amsterdamse beurs, die maandag nog 2,3 procent lager sloot, stond even na half twaalf ruim 1,5 procent hoger.

IJdele hoop

Trump wil nu, gezien zijn Twitteruithaal naar de Federal Reserve, dat de Amerikaanse centrale bank China met gelijke munt terug­betaalt. Dat is ijdele hoop, omdat de ‘Fed’ zich niet inlaat met valutamanipulatie en – omdat de dollar wel vrij verhandelbaar is – die ook niet dezelfde macht over de munt heeft als zijn Chinese tegenhanger. Steven Mnuchin, de Amerikaanse minister van Financiën, stapt nu naar het IMF, in de ijdele hoop daar maatregelen tegen China af te dwingen.

7,04 Eén dollar is nu ruim 7 yuan waard, 1,5 procent meer dan vorige week.

Het is een escalatie met risico’s aan alle kanten. Ook voor China, omdat het land flink uit de ­eigen reserves moet putten om de eigen munt in te kopen. Internationaal is het gevaar even­eens groot: als China de yuan serieus afwaardeert, kunnen andere landen volgen, opdat ze hun concurrentiekracht niet verliezen. Dat jaagt de inflatie aan en kan ervoor zorgen dat consumenten –ook hier – minder kunnen kopen.

Aangescherpte sancties

Het is nu wachten op een vervolg, met 1 september als deadline. Ondertussen helpen een minihandelsconflict tussen Japan en Zuid-Korea, de aanhoudende brexitonzekerheid en aangescherpte Amerikaanse sancties tegen zowel Rusland als Venezuela niet mee om de spanning te temperen.

Het leidt er allemaal toe dat de grootste angsthazen teruggrijpen naar zekerheden als goud, waarvan de koers al het hele jaar gestaag stijgt, maar ook naar digitale valuta als de bitcoin, die weer flink in waarde is gestegen.