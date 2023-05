Vakbonden minder optimistisch dan KLM: ‘Onbegrijpelijk dat passagiers twee uur wachten op hun koffer’

Ondanks een vlotte meivakantie maken bonden en luchtvaartmaatschappijen zich nog altijd zorgen over de drukte op Schiphol. Het op tijd afhandelen van passagiers – en vooral hun koffers – blijft volgens hen een probleem. ‘Schiphol is gebouwd op de ruggen en knieën van de medewerkers.’

Door het inzetten van duizend nieuwe beveiligers bleven tijdens de meivakantie de lange wachtrijen uit die Schiphol vorig jaar vanwege personeelsgebrek teisterden.

KLM reageerde in Het Parool al optimistisch door te stellen dat de druktecrisis voorbij is. Ook andere maatschappijen zijn opgelucht. “Ik ben heel tevreden dat de meivakantie goed verlopen is,” zegt William Vet van Easyjet. “We hebben dit jaar extra geïnvesteerd in operationele veerkracht en daarom zien we ook de rest van de zomer met vertrouwen tegemoet. Het blijft natuurlijk wel druk.”

Ook de reiswereld is voorzichtig optimistisch. “De meivakantie is, uitzonderingen daargelaten, relatief goed verlopen,” zegt topman Mattijs ten Brink van reisgigant Sunweb. “Ook Schiphol heeft laten zien de operatie weer onder controle te hebben. Dit geeft vertrouwen voor de komende maanden.”

Schiphol wil niet te veel kwijt over de stand van zaken, in afwachting van de zomerperiode. “De meivakantie is voor reizigers goed verlopen,” zegt een woordvoerder van de luchthaven. “95 procent van de reizigers was binnen 10 minuten door de veiligheidscontrole. We zetten alles op alles om ook de zomervakantie goed te laten verlopen.”

Passagier waren kalmer

De bonden zijn voorzichtiger. “Bij de passagiers- en bagageafhandeling was het veel minder chaotisch dan vorig jaar,” zegt Jaap de Bie van vakbond FNV. “Terwijl er best veel annuleringen waren en de drukste pieken werden afgevlakt door minder reizigers toe te laten.”

“Bij de beveiliging is het een stuk georganiseerder door de enorme investering in arbeidsvoorwaarden onder druk van Schiphol. Passagiers waren ook veel kalmer. We moeten wel kijken naar werkdruk en roosters, zodat het ook in de zomer goed gaat.”

“Bij afhandeling moet die stap nog gebeuren,” aldus De Bie. “Vluchten raakten soms meer dan een uur vertraagd omdat de koffers er nog niet waren. Veel passagiers moesten bij terugkomst lang wachten op hun bagage. Het verbaast me dat maatschappijen het laten bestaan dat passagiers twee uur moeten wachten op hun koffer.”

Doffe ellende

Het tekort aan personeel voor de bagageafhandeling blijft met ruim 400 vacatures groot. De bond eist al langer dat afhandelaars – maar vooral hun opdrachtgevers: de luchtvaartmaatschappijen – meer geld besteden aan uitbreiding van het aantal medewerkers en verbetering van de werkomstandigheden. De Bie: “Vooral in pieken lukt het niet. In de zomervakantie moet blijken of het allemaal lukt. Ik ben niet hoopvol.”

De bond stelt KLM, die de eigen toestellen en die van partners als Air France en Delta Air Lines zelf afhandelt, als voorbeeld. “Ze doen het beter qua geld en werkdruk,” zegt bestuurder David van de Geer, die namens FNV KLM volgt. “Zeker in vergelijking met andere afhandelaars. Het neemt niet weg dat het ook daar af en toe doffe ellende is.”

De werkomstandigheden zijn volgens de bond overal nog altijd slecht, ondanks zware kritiek van de Nederlandse Arbeidsinspectie. “Die heeft ook tijdens de meivakantie gecontroleerd,” zegt Van de Geer. “Er kloppen nog steeds zaken niet.”

“Het hele businessmodel op Schiphol is gebouwd op de ruggen en knieën van de medewerkers. De Arbeidsinspectie legt de grens bij ruim 200 koffers per dag die mogen worden getild. Dat zijn er nu veel meer. Om dat aantal te bereiken, moet je nog heel wat mensen aannemen.”

Geen sterk punt

KLM zegt hard te werken aan het verbeteren van de arbeidsomstandigheden, maar daar ook Schiphol voor nodig te hebben. De luchthaven gaat immers over het bagagesysteem en alle installaties in haar gebouwen maar kondigde eerder aan die pas vanaf 2026 te moderniseren.

Ook andere maatschappijen manen de luchthaven tot meer haast. “Bagage was al nooit het sterkste punt van Schiphol,” zegt voorzitter Marnix Fruitema van branchevereniging Barin. “Op andere grote vliegvelden, zoals Atlanta, heb je de koffer in 30 minuten. Op Schiphol duurt het altijd langer.”

“We gaan deze zomer weer naar een volledig vliegschema. Er komen nieuwe partijen bij als JetBlue en Air India. Dat moet je wel faciliteren. Zolang de bijbehorende investeringen, die uiteindelijk door de maatschappijen worden betaald, maar binnen het afgesproken budget blijven. Ook dat is geen sterk punt van Schiphol.”

FNV is het met de maatschappijen eens dat Schiphol talmt met noodzakelijke investeringen. “Wij vinden ook dat het op Schiphol sneller moet,” zegt Van de Geer. “Nu dreigt een situatie te ontstaan dat iedereen naar elkaar wijst zonder dat er iets gebeurt.”

Tilhulpen

Schiphol zegt wel degelijk te werken aan eerdere oplossingen. “Het werk in de bagagekelder en op het platform is ontzettend belangrijk om alle passagiers op reis te laten gaan,” zegt de woordvoerder. “Ook willen we dat iedereen op Schiphol een goede werkplek heeft. Daarom stellen we alles in het werk om aankomend jaar op alle werkplekken goed functionerende tilhulpen beschikbaar te stellen die ook door iedereen volledig worden gebruikt.”

“Maar de afhandeling van alle bagage automatiseren en mechaniseren is een enorme opgave. We kennen geen andere luchthaven waar dat volledig is gebeurd. Daarom zijn we met partners hard aan de slag om binnen twee jaar voor het lossen, laden en vervoeren van bagage nieuwe oplossingen te bedenken die we daarna zullen installeren in de bestaande afhandelgebieden.”

Dat is een enorme klus. De bagagehallen op Schiphol, waar op elk moment 300 mensen werken, beslaan 145.000 vierkante meter en 53 kilometer aan bagagebanden. “Daarnaast gaan we een nieuwe bagagekelder bouwen, met daarbij veel aandacht voor goede arbeidsomstandigheden. De voorbereidingen daarop zijn in volle gang.”