Vakantie in Europa: wat mag, en per wanneer?

Beeld ANP

Stel de vakantie uit, was het advies van premier Rutte. Hij wordt bijgestaan door Stef Blok van Buitenlandse Zaken, die zei dat Nederlanders zich goed moeten afvragen of zij met de huidige onzekerheid wel op reis willen gaan. De situatie in de vakantielanden kan immers snel veranderen.

Eén ding is zeker: in alle landen gelden de hele zomer strenge hygiënevoorschriften. In veel openbare binnenruimten wordt het dragen van een mondkapje verplicht. Ook moeten mensen zich houden aan de afstandsregels. Dat betekent in de praktijk dat er in plekken als winkels en cafés een beperkt aantal bezoekers wordt binnengelaten. Daarnaast geldt een verbod op groepsvorming deze zomer.

Een overzicht van de huidige regels en vooruitzichten per vakantieland.

Frankrijk

Mogen we gaan?

In het voor Nederlanders meest populaire vakantieland is het vanaf 15 juni mogelijk om op vakantie te gaan.

Wat is er open?

Winkels, markten en hotels mogen vanaf die datum weer open. Ook restaurants en cafés gaan met nieuwe regels open. Maximaal tien personen mogen aan een tafel zitten en tussen de tafels moet één meter ruimte zijn.

Wat zijn de regels?

Frankrijk verplicht het dragen van mondkapjes in het ov voor personen van 11 jaar en ouder. Verder geldt een verbod op groepsvorming van meer dan tien personen. Ook moet men een onderlinge afstand van een meter bewaren.

Bij het overtreden van de regels kunnen zondaars een boete van 135 euro krijgen voor een eerste overtreding, 200 euro voor een tweede en bij een derde overtreding binnen dertig dagen 3750 euro boete en een celstraf van zes maanden.

Italië

Mogen we gaan?

Ook in Italië geldt momenteel een inreisverbod voor toeristen. Vanaf 3 juni zijn buitenlanders weer welkom. Onduidelijk is nog of daaraan voorwaarden zijn gekoppeld, zoals een quarantaineplicht. Vanaf 1 juli vliegen de meeste maatschappijen weer naar Italië.

Wat is er open?

Winkels, musea, restaurants en bars maar ook kappers en schoonheidsspecialisten zijn weer open, net als sportscholen en zwembaden. Reizen met het openbaar vervoer is ook mogelijk. Theaters en concertzalen openen onder voorbehoud vanaf 15 juni. De specifieke maatregelen kunnen per regio verschillen.

Wat zijn de regels?

In gesloten ruimtes (winkels, kantoren, publieke instellingen, ov) is het dragen van een mondkapje verplicht, in winkels zijn vaak ook handschoenen nodig. De minimale boete voor het niet naleven van de regels is 400 euro.

Spanje

Mogen we gaan?

Spanje verwelkomt toeristen weer vanaf 1 juli. Momenteel geldt een inreisverbod voor toeristen voor het hele land tot die datum. Vliegen naar Spanje mag alleen als het een essentiële reis betreft. Vanaf juli zijn er weer meer vluchten naar Spanje.

Wat is er open?

Hotels mogen momenteel gasten ontvangen. Ook supermarkten, drogisterijen en tankstations zijn open. Restaurants en terrassen mogen een beperkt aantal gasten ontvangen, net als musea en kerken. Gezamenlijke ruimtes en gedeelde zwembaden zijn momenteel gesloten voor de helft van de provincies, voor de andere helft gelden beperkingen. Stranden zijn open. Bij campings kun je overnachten, maar daar geldt dat het aanbod van faciliteiten is beperkt.

Per provincie zijn er verschillen in wat er is toegestaan. In de regio's Barcelona en Madrid geldt momenteel fase 1. In de helft van de provincies geldt fase 2, wat betekent dat er weer iets meer mogelijk is.

Wat zijn de regels?

Mondmaskers zijn verplicht in het ov en op alle plekken waar een afstand van twee meter niet mogelijk. Ook geldt in de helft van provincies een groepsverbod van meer dan tien personen, bij de andere helft is dit vijftien personen. Minimumboete: 600 euro.

België

Mogen we gaan?

Toerisme in België is verboden tot en met 8 juni. Ook een bezoek aan een tweede huis of even tanken over de grens is niet toegestaan en kan worden bestraft. Bij de grens met Nederland wordt gevraagd naar de urgentie van het bezoek. Ook vluchten naar België zijn alleen voor essentiële reizen. Of België op 8 juni ook weer opengaat voor Nederlandse toeristen is nog onzeker.

Wat is er open?

Horeca en theaters zijn gesloten. Musea en attractieparken zijn alleen met een reservering en mondkapje toegankelijk. Supermarkten en drogisterijen zijn wel open. Bij campings mogen nu alleen vaste kampeerders komen. Grote evenementen zijn verboden tot september.

Wat zijn de regels?

Mondkapjes zijn verplicht in het ov, luchthavens en overal waar afstand houden niet mogelijk is. Ook geldt een verbod op groepsvorming vanaf drie personen. Op het niet naleven van de regels staat een boete van 250 euro.

Duitsland

Mogen we gaan?

Duitsland is tot en met 14 juni gesloten voor toeristen, dan vervallen de grenscontroles. Alleen noodzakelijke reizen zijn nu toegestaan. Als de zorg het toelaat openen de grenzen met Frankrijk, Zwitserland en Oostenrijk dan weer. Of Nederlanders dan ook welkom zijn, is niet bekend.

Wat is er open?

Supermarkten en winkels zijn open, zij het met een beperkt aantal bezoekers. De horeca, musea en theaters mogen ook open. Ook hier geldt een maximum aantal bezoekers en een mondkapjesplicht. Tussen deelstaten kan er verschil in beleid zitten. Per 30 mei kan er op campings weer worden overnacht. Grote evenementen zijn verboden tot september.

Wat zijn de regels?

Het dragen van een mondkapje is verplicht in winkels, het ov en bij verplaatsingen binnen een restaurant. De boete verschilt per deelstaat en start vanaf 10 euro.

Griekenland

Mogen we gaan?

Per 1 juli wil Griekenland weer toeristen ontvangen.

Wat is er open?

Restaurants, supermarkten en stranden zijn al open in Griekenland. Per 1 juni gaan ook de hotels, campings winkelcentra en theaters weer open.

Wat zijn de regels?

Mondkapjes zijn verplicht in het ov en op openbare plekken. Ook geldt een verbod op groepsvorming. Minimumboete bij het overtreden van de regels: 150 euro.

Portugal

Mogen we gaan?

Portugal is weer geopend voor toerisme. Iedereen die met het vliegtuig gaat wordt nog wel medisch gecontroleerd op de luchthaven, maar de quarantaineplicht is opgeheven. Voor een autovakantie moet je nog wat langer wachten: de landsgrens met Spanje is tot 15 juni gesloten.

Wat is er open?

Supermarkten zijn open, met mondkapjesplicht. Voor restaurants, bars en cafés geldt dat ze tot 23.00 uur open mogen en dat maximaal 50 procent van de capaciteit mag worden benut. Ook hotels en campings mogen open, net als stranden. Voor musea en theaters geldt een maximale bezetting van een derde van de capaciteit. Attractieparken zijn nog gesloten en ook grote evenementen zijn niet toegestaan. In gesloten ruimtes mogen maximaal vijf mensen per 100 vierkante meter aanwezig zijn.

Wat zijn de regels?

Het dragen van een mondkapje is verplicht in het ov en in gesloten ruimtes. Samenkomen met meer dan 10 personen is verboden.