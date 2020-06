Vakantie in Europa: wat mag, en per wanneer?

Goed nieuws voor vakantiegangers: vanaf 15 juni kunnen Nederlanders weer op reis naar een aantal Europese landen. Wel weigeren enkele landen nog toeristen en stellen de meeste landen voorwaarden aan een verblijf. Een overzicht.

Nederland versoepelt de beperkende maatregelen voor twaalf landen in het Schengengebied vanaf 15 juni. Dan verandert code oranje (alleen noodzakelijke reizen toegestaan) naar code geel (let op, veiligheidsrisico’s) en zijn familiebezoeken en vakantiereizen weer toegestaan. De verplichting om twee weken in quarantaine te gaan bij terugkeer in Nederland komt te vervallen.

Het gaat om landen die vergelijkbare gezondheidsrisico’s en maatregelen als Nederland kennen. Vooralsnog zijn dat België, Bulgarije, Duitsland, Estland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Portugal, Slovenië en Tsjechië. Ook de Caribische delen van het Koninkrijk krijgen per 15 juni waarschijnlijk een ‘geel’ reisadvies. Wel waarschuwt Rutte in de persconferentie woensdag: “Geel is geen groen. Geel kan zomaar weer oranje worden.” Check dus voor vertrek het reisadvies.

Andere landen, waaronder Frankrijk, Spanje, Griekenland, Oostenrijk enZwitserland, moeten nog een formeel besluit nemen of Nederlandse toeristen welkom zijn deze zomer. Het kabinet heeft ‘goede hoop’ dat het reisadvies voor die landen tussen 15 juni en 5 juli naar ‘geel’ aangepast kan worden.

Reizen naar het Verenigd Koninkrijk en Zweden wordt vanwege gezondheidsrisico’s ook na 15 juni nog ontraden. Bij terugkomst uit deze landen moeten Nederlanders veertien dagen in thuisquarantaine. Sommige landen, waaronder Denemarken, weigeren Nederlandse toeristen en blijven daarom een ‘oranje’ advies houden.

Code oranje

Buiten Europa is er nog geen versoepeling van het reisadvies. Het besluit betekent dus dat voor landen als Turkije, Marokko en de VS code oranje blijft gelden. Dat wil zeggen dat het advies is om alleen te reizen indien dit noodzakelijk is. Reizigers die uit deze gebieden komen moeten twee weken in thuisquarantaine bij aankomst in Nederland.

In de meeste vakantielanden gelden de hele zomer strenge hygiënevoorschriften. In veel openbare binnenruimten wordt het dragen van een mondkapje verplicht. Ook moeten mensen zich houden aan de afstandsregels. Dat betekent in de praktijk dat er in bijvoorbeeld winkels en cafés een beperkt aantal bezoekers wordt binnengelaten. Daarnaast geldt een verbod op groepsvorming en evenementen deze zomer.

Een overzicht van de huidige regels en vooruitzichten per vakantieland:

België

Mogen we gaan?

België opent de grenzen per 15 juni. Tot dan is een bezoek aan vrienden of een tweede huis niet toegestaan. Bij de grens met Nederland wordt gevraagd naar de urgentie van het bezoek. Wel is het sinds zaterdag 30 mei toegestaan om gezinsleden die over de grens wonen te bezoeken of een aankoop te doen, onder voorwaarden. Ook rijden er weer bussen van en naar Maastricht.

Luchthaven Brussel gaat vanaf 15 juni de temperatuur van alle passagiers systematisch meten. Reizigers kan de toegang worden geweigerd als de lichaamstemperatuur hoger is dan 38 graden. Ook vluchten naar België zijn tot 15 juni alleen voor essentiële reizen.

Wat is er open?

Cafés, bars en restaurants mogen vanaf maandag 8 juni weer open tot uiterlijk 1 uur ‘s nachts. Hangen en bestellen aan de toog in cafés is dan nog niet toegestaan. Tafels moeten anderhalve meter van elkaar staan en het personeel moet een mondkapje dragen. Naar buiten gaan om te roken mag niet. Musea en attractieparken zijn alleen met een reservering en mondkapje toegankelijk. Bioscopen en pretparken mogen vanaf 1 juli open. Supermarkten en drogisterijen zijn wel open. Bij campings mogen nu alleen vaste kampeerders komen. Grote evenementen zijn verboden tot september. Kermissen en dorpsfeesten kunnen mogelijk wel al vanaf 1 augustus doorgang vinden.

Wat zijn de regels?

Mondkapjes zijn verplicht in het ov, op luchthavens en overal waar afstand houden niet mogelijk is. Ook geldt een verbod op groepsvorming vanaf drie personen, vanaf maandag wordt dat uitgebreid naar tien. Op het niet naleven van de regels staat een boete van 250 euro.

Denemarken

Mogen we gaan?

Nee. Toeristen uit Nederland zijn tot 31 augustus niet welkom. Reizigers worden tegengehouden bij de grens. Alleen bezoekers uit Duitsland, IJsland en Noorwegen worden vanaf 15 juni toegelaten, mits ze een verblijf van minimaal zes nachten hebben geboekt. Ook een doorreis vanuit Duitsland naar Nederland via Denemarken is zonder een geldige reden niet toegestaan. Denen mogen vanaf 15 juni overigens wel naar Nederland komen.

Wat is er open?

Supermarkten en winkels zijn open. Restaurants en sommige hotels en campings ook, met beperkingen. Grote evenementen zijn verboden tot september.

Wat zijn de regels?

Het dragen van een mondkapje wordt aangeraden, maar is niet verplicht. Niet naleven van de richtlijnen kan een boete opleveren.

Duitsland

Mogen we gaan?

Duitsland is tot en met 14 juni gesloten voor toeristen, dan vervallen de grenscontroles. Tot die tijd zijn alleen noodzakelijke reizen toegestaan.

Wat is er open?

Supermarkten en winkels zijn open, zij het met een beperkt aantal bezoekers. De horeca, musea en theaters mogen ook open. Ook hier geldt een maximum aantal bezoekers en een mondkapjesplicht. Tussen deelstaten kan er verschil in beleid zitten. Per 30 mei kan er op campings weer worden overnacht. Grote evenementen zijn verboden tot september.

Wat zijn de regels?

Het dragen van een mondkapje is verplicht in winkels, het ov en bij verplaatsingen binnen een restaurant. Deelstaten mogen zelf bepalen met hoeveel mensen je mag samenkomen, het maximum is tien personen. De boete verschilt per deelstaat en start vanaf 10 euro, maar kan oplopen tot 10.000 euro.

Frankrijk

Mogen we gaan?

In het voor Nederlanders meest populaire vakantieland is het vanaf 15 juni mogelijk om op vakantie te gaan, mits het aantal besmettingen en de druk op de gezondheidszorg blijft afnemen. Wel moet Frankrijk nog formeel toestemming geven aan Nederlanders.

Wat is er open?

Winkels, markten, restaurants en cafés en hotels zijn in de meeste regio’s weer open. Ook toeristische attracties als stranden en attractieparken zijn sinds 2 juni weer open. Er mogen bijvoorbeeld maximaal tien personen aan een tafel zitten in de horeca en tussen de tafels moet één meter ruimte zitten. Voor de regio Parijs gelden strengere regels dan voor de rest van het land. Daar zijn alleen terrassen toegestaan en mogen cafés en restaurants op zijn vroegst op 21 juni weer open. Disneyland is ook nog dicht.

Wat zijn de regels?

Frankrijk verplicht het dragen van mondkapjes in het ov, openbare ruimtes en musea voor personen van 11 jaar en ouder. Verder geldt een verbod op groepsvorming van meer dan tien personen. Ook moet men een onderlinge afstand van een meter bewaren.

Bij het overtreden van de regels kunnen zondaars een boete van 135 euro krijgen voor een eerste overtreding, 200 euro voor een tweede en bij een derde overtreding binnen dertig dagen 3750 euro boete en een celstraf van zes maanden.

Griekenland

Mogen we gaan?

Vanaf 15 juni openen de luchthavens van Athene en Thessaloniki voor buitenlandse vluchten. Per 1 juli gaan alle Griekse luchthavens open, maar of er vanaf dan directe vluchten vanuit Nederland naar de Griekse eilanden zullen plaatsvinden, is nog niet bekend. Toeristen worden na aankomst getest op het coronavirus en verblijven een nacht in een speciaal quarantainehotel. Vanaf daar mag je bij een negatieve test doorreizen naar je bestemming, waar je minimaal een week moet blijven. Vermoedelijk is een verplichte test vanaf 1 juli niet meer verplicht.

Wat is er open?

Restaurants, supermarkten en stranden zijn al open in Griekenland. Per 1 juni zijn ook de hotels, campings winkelcentra en theaters weer gedeeltelijk open. Musea en seizoensgebonden hotels gaan op 15 juni weer open.

Wat zijn de regels?

Mondkapjes zijn verplicht in het ov en op openbare plekken. Op de ferries wordt de temperatuur gemeten als de reis langer dan 30 minuten is. Ook geldt een verbod op groepsvorming. Minimumboete bij het overtreden van de regels: 150 euro.

Hongarije

Mogen we gaan?

Nee. De grenzen zijn dicht. Zodra die open gaan, mogen Nederlander weer naar Hongarije reizen. Wanneer dat is, is nog niet bekend.

Wat is er open?

Supermarkten, winkels en horeca (in Boedapest alleen terrassen) zijn open. Buiten zwemmen is toegestaan, alleen dierentuinen en openluchtmusea zijn open. Campings zijn dicht. Evenementen zijn grotendeels verboden.



Wat zijn de regels?

Het dragen van een mondkapje is verplicht in het ov, in winkels en op markten. Groepsvorming is verboden voor meer dan twee personen. Niet naleven van de richtlijnen kan een boete opleveren tussen de 15 en 1500 euro.

Italië

Mogen we gaan?

Ja. Vanaf woensdag 3 juni zijn buitenlanders vanuit het Schengengebied weer welkom, zonder een quarantaineplicht. Wel geldt voor Nederlanders tot 15 juni nog dat alleen noodzakelijke reizen toegestaan zijn. Ook reizigers van buiten Europa moeten nog tot 15 juni wachten. Vanaf 1 juli vliegen de meeste maatschappijen weer naar Italië.

Wat is er open?

Winkels, musea, restaurants en bars maar ook kappers en schoonheidsspecialisten zijn weer open, net als sportscholen en zwembaden. Reizen met het openbaar vervoer is ook mogelijk. Theaters en concertzalen openen onder voorbehoud vanaf 15 juni. De specifieke maatregelen kunnen per regio verschillen. Zo wordt in sommige regio’s de temperatuur van reizigers gemeten op luchthavens en treinstations.

Wat zijn de regels?

In gesloten ruimtes (winkels, kantoren, publieke instellingen, ov) is het dragen van een mondkapje verplicht, in winkels zijn vaak ook handschoenen nodig. Groepsvorming is verboden vanaf meer dan drie personen. Men moet een meter afstand houden, en bij het sporten twee meter. De minimale boete voor het niet naleven van de regels is 400 euro, bij herhaling kan dat oplopen tot 8000 euro.

Oostenrijk

Mogen we gaan?

Vanaf 4 juni stopt Oostenrijk met grenscontroles met alle buurlanden behalve Italië. Vanaf 15 juni kan er weer vrij gereisd worden naar Duitsland. Nederlanders kunnen dan vermoedelijk ook via Duitsland naar Oostenrijk reizen. EU-burgers die per vliegtuig Oostenrijk binnenkomen, moeten of een recente verklaring van een dokter hebben dat ze niet besmet zijn met Covid-19, of veertien dagen in zelfisolatie.

Wat is er open?

Supermarkten, winkels, restaurants, hotels zijn open. Het dragen van een mondkapje is op veel plekken verplicht. In restaurants mogen maximaal vier personen aan een tafel zitten, reserveren is verplicht. Musea zijn open met beperkingen, theaters, concertzalen en attractieparken zijn vooralsnog gesloten.

Wat zijn de regels?

In winkels, op scholen, in het openbaar vervoer en op drukke plekken zoals stations is een mondkapje verplicht. Dat geldt niet voor kinderen tot en met 7 jaar en mensen met bepaalde ziektes, zoals astma. Een meter afstand houden is het advies. Grotere groepen dan tien zijn niet toegestaan.

Portugal

Mogen we gaan?

Portugal is weer geopend voor toerisme. Iedereen die met het vliegtuig gaat wordt nog wel medisch gecontroleerd op de luchthaven, maar de quarantaineplicht is opgeheven. Passagiers die aankomen op Madeira en de Azoren moeten nog wel veertien dagen in quarantaine.

Wat is er open?

Supermarkten zijn open, met mondkapjesplicht. Voor restaurants, bars en cafés geldt dat ze tot 23.00 uur open mogen en dat maximaal 50 procent van de capaciteit mag worden benut. Ook hotels en campings mogen open, net als stranden. Voor musea en theaters geldt een maximale bezetting van een derde van de capaciteit. Attractieparken zijn nog gesloten en ook grote evenementen zijn niet toegestaan. In gesloten ruimtes mogen maximaal vijf mensen per 100 vierkante meter aanwezig zijn.

Wat zijn de regels?

Het gebruik van een mondmasker is verplicht in winkels, openbaar vervoer, scholen en gesloten gelegenheden met meerdere mensen. Burgers wordt wel gevraagd zo veel mogelijk thuis te blijven. Samenkomen met meer dan 20 personen is verboden (met meer dan 10 personen in Lissabon en omgeving). De boete voor het niet naleven van de richtlijnen is fors: 1700 euro.

Spanje

Mogen we gaan?

Nederlanders kunnen waarschijnlijk weer vanaf 6 juli naar Spanje reizen. Momenteel geldt een inreisverbod voor toeristen in het hele land. Vliegen naar Spanje mag alleen als het een essentiële reis betreft. Twee weken thuisquarantaine is verplicht tot en met 30 juni. Vanaf juli zijn er weer meer vluchten naar Spanje.

Wat is er open?

Hotels mogen momenteel gasten ontvangen. Ook supermarkten, drogisterijen en tankstations zijn open. Restaurants en terrassen mogen een beperkt aantal gasten ontvangen, net als musea en kerken. Gezamenlijke ruimtes en gedeelde zwembaden zijn momenteel gesloten in de helft van de provincies. Stranden zijn open. Op campings kun je overnachten, maar daar geldt dat het aanbod van faciliteiten beperkt is.

Per provincie zijn er verschillen in wat er is toegestaan. In de regio’s Barcelona en Madrid geldt momenteel fase 1. In een deel van de provincies geldt fase 2, wat betekent dat er weer iets meer mogelijk is.

Wat zijn de regels?

Mondmaskers zijn verplicht in het ov en op alle plekken waar een afstand van twee meter niet mogelijk is. Ook geldt in de helft van de provincies een groepsverbod van meer dan tien personen, bij de andere helft is dit vijftien personen. Minimumboete: 600 euro.

Turkije

Mogen we gaan?

Nee, de grenzen zijn dicht. Het is onduidelijk tot wanneer. Vluchten uit het buitenland zullen niet voor 10 juni hervat worden.

Wat is er open?

Het openbaar vervoer rijdt, maar het is verboden om tussen verschillende steden te reizen zonder toestemming van de autoriteiten. Supermarkten zijn open, andere winkels deels. Hotels, stranden, musea, concertalen en theaters zijn ook open. Campings zijn gesloten voor overnachtingen.

Wat zijn de regels?

Personen onder de 20 en boven de 65 jaar moeten thuisblijven, met uitzondering voor werkenden. Een gezichtsmasker is verplicht en mensen dienen twee meter afstand te houden. Groepsvorming is verboden.

Groot-Brittannië

Mogen we gaan?

Per 8 juni is reizen toegestaan, maar je bent verplicht om na aankomst twee weken in zelfquarantaine te gaan en je reisdetails online door te geven aan de Britse overheid. Voor Nederlanders geldt: alleen reizen indien noodzakelijk en verplicht in quarantaine bij terugkomst.

Wat is er open?

Het openbaar vervoer rijdt, maar gebruik is alleen voor mensen in vitale beroepen. Hotels en campings zijn alleen open voor essentiële bezoeken. Supermarkten en andere winkels zijn open. Restaurants, cafés, zwembaden en toeristische attracties zijn dicht, maar mogen vanaf 4 juli weer open.

Wat zijn de regels?

Mensen wordt verzocht zo veel mogelijk thuis te blijven, contact te beperken en twee meter afstand van elkaar te houden. Voor het niet doorgeven van je reisgegevens geldt een boete van 100 pond, niet in thuisquarantaine gaan kost je in Wales en Engeland 1000 pond.

Zwitserland

Mogen we gaan?

Per 15 juni wordt de opening van de grenzen naar Duitsland, Oostenrijk, Frankrijk en mogelijk Italië verwacht, mits het aantal besmettingen en de druk op de gezondheidszorg blijft dalen.

Wat is er open?

Het openbaar vervoer rijdt, een mondkapje wordt aanbevolen. Winkels zijn open en hotels mogen in de meeste kantons gasten ontvangen. In restaurants zijn maximaal vier personen aan een tafeltje welkom. Vanaf 6 juni versoepelen de meeste maatregelen in Zwitserland. Vanaf die datum mag je met meer mensen aan een tafeltje zitten en gaan attractieparken, musea, concertzalen en bioscopen weer open, met restricties.

Wat zijn de regels?

In Zwitserland geldt het advies twee meter afstand te houden. Mensen mogen samenkomen in groepen van maximaal dertig personen, mits ze zich aan de regels houden.

Schengenlanden België, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland,

Hongarije, Italië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta,

Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Slovenië, Slowakije,

Spanje, Tsjechië, IJsland, Zweden, Zwitserland. Wanneer kunnen we boeken?

Voor bijna alle landen geldt: boeken kan, voor een moment nadat de maatregelen zijn versoepeld. Dat gaat echter gepaard met veel risico’s, omdat het onzeker is hoe de situatie zich per land ontwikkelt. Het RIVM zal tijdens de zomer met wekelijkse updates komen over vakantielanden. Veel luchtvaartmaatschappijen breiden het aantal vluchten uit. De ANWB houdt op de website bij welke Europese landen open zijn voor toeristen. Op de site van het ministerie van Buitenlandse Zaken is het reisadvies per land te zien.