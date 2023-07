Vadym Bojtsjenko, Oekraïense burgemeester Marioepol: ‘Tijdens Duitse bezetting kwamen minder mensen om het leven’

Een verwoest gebouw in Marioepol, in augustus 2022. Sinds mei van dat jaar is de stad in handen van de Russen. Beeld stringer/AFP

Marioepol werd platgebombardeerd door de Russische artillerie, de Russische marine en de Russische luchtmacht. De helft van de gebouwen is verwoest, terwijl de andere helft op zijn minst beschadigd is. De Russen richtten hun raketten vooral op de infrastructuur, zoals elektriciteitscentrales, waterzuiveringsinstallaties en ketelhuizen, waardoor Marioepol momenteel geen verwarming of drinkwater heeft.

Net als de rest van de gemeenteraad en ambtenaren van de door Rusland bezette havenstad Marioepol moest burgemeester Vadym Bojtsjenko vluchten en werkt hij nu noodgedwongen vanuit de stad Dnipro, 300 kilometer verderop.

Weet u hoeveel inwoners van Marioepol zijn omgekomen in de oorlog?

Bojtsjenko: “Tot eind maart 2022 konden ambtenaren een dodenregister bijhouden. Daarop stonden uiteindelijk 22.000 namen. Mensen van wie we zeker weten dat ze zijn overleden, het werkelijke aantal slachtoffers ligt veel hoger. Omdat de stad al snel omsingeld was, konden maar weinig burgers ontsnappen aan de beschietingen. Gebouwen van tien verdiepingen stortten als kaartenhuizen ineen. Tijdens de twee jaar durende Duitse bezetting in de Tweede Wereldoorlog kwamen hier 10.000 inwoners om het leven, dus mag je zeggen dat Hitler vriendelijker voor ons was dan Poetin.”

Overigens sterven er nog steeds mensen in Marioepol, zegt u.

“Nu vooral vanwege een gebrek aan goede medische zorg. Driekwart van de ziekenhuizen ligt in puin. Onbeschadigde medische apparatuur is door de bezetter naar Donetsk en andere steden verplaatst, zogenaamd als een geschenk van Poetins partij Verenigd Rusland. Voorheen stierven er ongeveer twintig mensen per dag op natuurlijke wijze in Marioepol. Nu zijn dat er ongeveer dertig, ondanks het feit dat het aantal inwoners met een factor vijf is afgenomen; er zijn momenteel niet meer dan 100.000 inwoners in Marioepol.” (In 2022 waren dat er volgens officiële cijfers zo’n 432.000, red.)

Vadym BojtsjenkoI, burgemeester in ballingschap van Marioepol: 'We willen leren van de wederopbouw van Rotterdam.' Beeld Wojciech Stróżyk

Hoe voorzien de achterblijvers in hun levensonderhoud?

“Vóór de invasie werkten de meeste inwoners bij metaalbedrijven. Vanwege de enorme verwoesting en het gebrek aan specialisten kan Rusland deze fabrieken niet herstellen. De haven functioneert nog enigszins, waardoor de bezetter schroot, dat overvloedig aanwezig is, naar Rusland kan exporteren, evenals graan dat gestolen is van Oekraïense boeren. De nutsbedrijven en een paar overgebleven scholen functioneren op een minimaal niveau en de uitbetaling van salarissen wordt constant uitgesteld. Onlangs hebben leraren hun salaris over april ontvangen. Op dit moment is de enige manier om geld te verdienen deelname aan de bouwwerkzaamheden die zijn gestart door de bezettingsautoriteiten in Marioepol. Maar daarvoor moet je wel een Russisch paspoort hebben.”

Wat bouwen de Russen in Marioepol?

“Een dorp van Potemkin (Bojtsjenko zinspeelt hier op ‘nepwijken’ die de indruk moeten wekken dat er weer een echte stad functioneert, red.). Mooie huizen staan in een veld waar geen elektriciteit, water en riolering zijn. Niemand wil daar wonen, dus staan die huizen staan ook nog eens leeg. Op de Russische televisie zijn die wijken vaak te zien als voorbeelden van succesvolle wederopbouw.”

Hoe veilig is de stad nu?

“Ik weet van veel verkrachtingen die niet alleen aan het Russische leger worden toegeschreven, maar ook aan bouwvakkers die naar Marioepol komen, meestal uit het Aziatische deel van Rusland. In de afgelopen tien dagen hebben we bijvoorbeeld zeven van dergelijke gevallen geregistreerd. De zogenaamde politie van de bezetter weigert strafzaken tegen Russen te openen en Oekraïners te beschermen. Het is extreem gevaarlijk om openlijk steun aan Oekraïne te betuigen, dus wachten veel mensen stilletjes op de terugkeer van het Oekraïense leger. Tegelijkertijd zijn er veel mensen in Marioepol, vooral ouderen, die geloven in de Russische propaganda en in een ‘Russische vrede’.”

Wat kan een gemeenteraad in ballingschap eigenlijk doen?

“We helpen onze gevluchte inwoners te integreren in andere gemeenten. Daarvoor hebben we 22 hulpcentra opgericht in 16 steden in Oekraïne. Sinds het begin van de oorlog hebben we meer dan 80.000 diensten verleend aan inwoners van Marioepol, variërend van administratieve hulp tot medische ondersteuning. Meer dan 52.000 families van inwoners van Marioepol wachten op compensatie voor hun verwoeste huizen. Verder werken we hard aan de wederopbouw. Daarvoor is volgens berekeningen van de Wereldbank en de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling 14,5 miljard euro nodig. Rusland moet dit vergoeden uit bevroren tegoeden in het Westen.”

Wat houdt het stadsvernieuwingsproject ‘Marioepol Reborn’ in?

“De eerste fase daarvan is gericht op het herstel van de meest essentiële infrastructuur, denk aan de levering van elektriciteit, water, warmte, onderwijs en medicijnen. We hebben ongeveer twee jaar en 650 miljoen euro nodig om die fase te voltooien. Met architectenbureaus van over de hele wereld werken we daaraan, met financiering van partners uit de Verenigde Staten.”

“Eén concept is trouwens ontwikkeld door de Nederlandse architect Fulco Treffers. We willen lering trekken uit de ervaring van de wederopbouw van Rotterdam en andere grote steden die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn verwoest. Rotterdam is nu een ideale moderne stad, maar tijdens de wederopbouw zijn er ook enkele fouten gemaakt die we nu kunnen vermijden. Marioepol kan nog mooier en functioneler worden dan Rotterdam. We kijken allemaal uit naar dat moment.”