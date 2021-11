Vaccinatieplicht in Oostenrijk, heel het land in lockdown

Mensen staan in de rij voor een vaccinatie in Wenen. Beeld REUTERS

Alleen supermarkten, drogisten en apotheken mogen openblijven; horeca en scholen blijven in elk geval de komende tien dagen dicht. Mensen mogen alleen van huis voor boodschappen, lichaamsbeweging, werk of bezoek aan een arts. Daartoe is besloten na overleg van de regering met de negen deelstaten, waarvan er twee, Salzburg en Opper-Oostenrijk, deze ingrijpende maatregel al hadden ingevoerd, maar dan tot de kerstdagen.

“Lang, misschien te lang, ben ik ervan uitgegaan dat het mogelijk was mensen te overtuigen om zich vrijwillig te laten inenten,” sprak bondskanselier Alexander Schallenberg vrijdagochtend. “Maar we moeten de realiteit onder ogen zien.”

Wie op 1 februari volgend jaar nog niet gevaccineerd is tegen corona, wordt verplicht toch een prik te nemen. Hoe Oostenrijk die verplichting af wil dwingen, is nog niet duidelijk.

Anti-vaccinatiecampagne

De vaccinatiebereidheid in Oostenrijk is voor Europese begrippen laag, ‘schandalig laag’ in de woorden van de bondskanselier. Een combinatie van een al traditioneel sceptische houding over vaccins onder Oostenrijkers en een uitvoerige anti-vaccinatiecampagne van de rechtspopulistische partij FPÖ wordt daarvan als oorzaak gezien. Pas 65 procent van de bevolking is gevaccineerd, terwijl de besmettingen de afgelopen weken weer razendsnel oplopen.

Om de zorg te ontlasten, maar vooral om twijfelaars over de streep te trekken zich toch te laten vaccineren, ging begin deze week een lockdown in voor ongevaccineerden. Het zou volgens de bondskanselier immers niet eerlijk zijn als de gevaccineerde meerderheid zich ‘zou laten gijzelen door een minderheid’: op straffe van een boete van 1450 euro mochten sinds deze week ongevaccineerde Oostenrijkers van 12 jaar en ouder niet meer zonder gegronde reden de deur uit.

Maar de coronacijfers blijven stijgen, en dus moeten ook gevaccineerden vanaf volgende week weer zoveel mogelijk binnen blijven. De inmiddels vierde volledige lockdown in Oostenrijk duurt in elk geval tien dagen, maar kan, zei Schallenberg, als het nodig is met nog tien dagen worden verlengd.