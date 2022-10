Vaatwasser aan als de zon schijnt: honderden euro’s besparen met dynamisch energiecontract

Aanbieders van dynamische contracten rekenen uurprijzen. De prijzen zijn laag als er bijvoorbeeld veel groene energie is door wind of zon. Beeld ANP

Reguliere energiebedrijven rekenen gedurende de dag één tarief, een tarief dat tegenwoordig voor drie maanden hetzelfde blijft. Aanbieders van dynamische contracten rekenen uurprijzen. Een dag van tevoren wordt bekend hoeveel elektriciteit op een bepaald tijdstip gaat kosten. De prijzen zijn laag als er bijvoorbeeld veel groene energie is door wind of zon.

Afgelopen donderdag bijvoorbeeld tussen 11 en 14 uur was de stroom gratis, alleen de belasting (7 cent) moest worden betaald. Gemiddeld kost een kWh bij een regulier variabel contract nu 65 cent. Klanten met een dynamisch energiecontract kunnen op de app van hun energiebedrijf zien hoeveel de energie morgen per uur gaat kosten en hun verbruik daarop aanpassen.

De ANWB is anderhalf jaar geleden begonnen met de zogeheten dynamische energiecontracten. “Sinds afgelopen zomer hebben we tienduizenden klanten erbij gekregen. Nu melden zich wekelijks duizenden mensen,” zegt Perry Lievaart van ANWB Energie.

Elektrisch rijden

ANWB begon met de contracten om de overgang naar elektrisch rijden soepel te laten verlopen. Door op slimme tijden – als er weinig vraag is naar elektriciteit – te laden met duurzame stroom, wordt het energienet ontlast en het scheelt veel geld. “Wie elektrisch rijdt en op de goedkope uren laadt, bespaart wel 1000 euro per jaar.”

Maar de nieuwe klanten zijn niet alleen de elektrische rijders, maar ook mensen die een uitweg voor hun torenhoge energierekening zoeken. “Met een dynamisch tarief geef je mensen een prikkel om het gebruik te verplaatsen naar de goedkope uren. Maar zelfs als je je gedrag niet aanpast, dan nóg bespaar je gemiddeld 160 euro per jaar.”

Slimme meter vereist

Wie erop let wanneer de grote stroomverbruikers – vaatwasser, wasmachine en droger – draaien kan honderden euro’s besparen op jaarbasis. Volgens energiebedrijf Zonneplan waren mensen met een zogeheten dynamisch contract tussen januari en september ruim 300 euro goedkoper uit. Ook de ANWB stelt dat het voordeel honderden euro’s op jaarbasis is.

Energiebedrijven kopen energie voor de korte en lange termijn in. Ze zetten een risico-opslag op de prijs. Bij dynamische contracten is die risico-opslag veel kleiner. Er wordt energie ingekocht per uur en per dag. Volgens ANWB is de dynamische prijs 85 procent van de tijd lager dan de gemiddelde vaste prijs van energiebedrijven. Een slimme meter is vereist voor een contract met dynamische prijzen.

Nieuwe Energiewet

Er zijn inmiddels zo’n tien kleine aanbieders van dynamische tarieven. In de nieuwe Energiewet, waaraan momenteel wordt gewerkt, wordt opgenomen dat ook grote energieleveranciers klanten dynamische contracten moeten aanbieden. Dynamische contracten zijn volgens Lievaart in Scandinavische landen vrijwel standaard. “In Denemarken weet iedereen dat elektriciteit minder kost als het hard waait.”

Volgens Joyce Donat van de Consumentenbond kunnen dynamische prijzen voordelig uitpakken. “Als je als consument bovenop je verbruik zit. En de stroom gebruikt wanneer het weinig kost.” Maar er blijft ook altijd een risico dat de dagprijzen hoger zijn dan de contractprijzen.

Ook op gas

Volgens de bedrijven die dynamische contracten aanbieden is ook op gas flink te besparen. Zo lag de gasprijs inclusief belasting bij de ANWB afgelopen dagen onder de 2 euro per kubieke meter, terwijl gemiddeld bij de grote aanbieders de prijs 2,55 euro is.

Volgens energieleverancier Zonneplan zal het prijsplafond leiden tot nog meer overstappers omdat de prijs voor het basisverbruik is gemaximeerd. Met een dynamische contract wordt er dan wel geprofiteerd van de lage prijzen maar is er geen risico op hogere prijzen.