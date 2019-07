Ursula von der Leyen verkozen tot voorzitter Europese Commissie

Ursula von der Leyen reageert op de stemming. Beeld REUTERS

De schriftelijke stemming begon dinsdag om 18:00 uur en was geheim. De teller eindigde op 383 stemmen voor, 327 stemmen tegen en 22 onthoudingen, maakte parlementsvoorzitter David Sassoli bekend. Von der Leyen zal per 1 november de Europese topfunctie bekleden. Op het krappe resultaat volgde een voorzichtig applaus in het parlement.

De kans op de topbaan voor Von der Leyen steeg aanzienlijk toen vlak voor de stemming een meerderheid van de sociaaldemocraten zich achter haar leek te scharen. De steun van haar eigen fractie van christendemocraten, waarin CDA, 50PLUS en de ChristenUnie, en die van de liberalen in de Renew-fractie (met D66 en VVD) had ze al. Onthoudingen en afwezigen gelden als tegenstem.

Veel parlementariërs zijn gefrustreerd dat Von der Leyen twee weken geleden door de EU-leiders ‘uit de hoge hoed’ is getoverd, terwijl het parlement zelf kandidaten had, onder wie Frans Timmermans (PvdA). Sophie in ’t Veld (D66) is dan ook bezorgd dat Von der Leyen het ‘schoothondje’ van de regeringen wordt, in plaats van ‘de pitbull’ die graag zou zien als nieuwe leider.

Von der Leyen is de eerste vrouwelijke voorzitter van de Europese Commissie.