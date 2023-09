Urenlange files bij exodus van verregend festival Burning Man

Op maandag is de uittocht vanaf het Burning Man festival in Black Rock City, Nevada, op gang gekomen. Beeld REUTERS

De toegangsweg was vanaf zaterdag voor langere periodes afgesloten vanwege slecht weer, waardoor tienduizenden mensen kwamen vast te zitten. Twee uur nadat de weg werd heropend, meldde de organisatie al een file van vijf uur.

De problemen ontstonden door zware regenval. Het fijne woestijnzand veranderde in dikke, kleverige modder waarin alles vastliep. De organisatie zei tegen CNN dat maandag nog zo’n 64.000 mensen op het terrein waren. Het festival riep mensen op om hun reis zo mogelijk uit te stellen tot dinsdag aangezien de wachttijden naar verwachting nog veel langer zullen worden. ‘Het is misschien veel leuker om te kamperen met je vrienden dan om urenlang in een stilstaande rij auto’s te staan. Sta dinsdag fris op en ga dan op pad.’ De bezoekers moeten intussen ‘radicale zelfredzaamheid’ zien te betrachten.

Veel mensen hebben met hun vertrek gewacht tot de traditionele afsluiting en naamgever van het festival, de verbranding van een grote houten man. Die werd vanwege de moeilijke omstandigheden met een dag uitgesteld, maar vond in de avond alsnog plaats. De toegangsweg werd maandag om 14.00 uur lokale tijd (23.00 uur Nederlandse tijd) heropend. Rond middernacht was de wachttijd opgelopen tot 7,5 uur, meldde de organisatie. Vermoedelijk wordt die nog veel langer.

De organisatie van Burning Man vraagt de bezoekers om zich in de tussentijd te gedragen. Zo is de regel dat mensen al hun rommel zelf meenemen, maar werd in de chaos troep achtergelaten. Ook onderweg wordt van de ‘Burners’, zoals de festivalgangers genoemd worden, wat verwacht. ‘Rijd veilig, houd je aan de verkeersregels, wees hoffelijk, geduldig, kleed je passend als je uit je voertuig stapt - toon graag respect voor de mensen en het terrein dat je tegenkomt.’