Universiteit van Milaan: Covid-19 was al op 10 november 2019 in Noord-Italië

Beeld Getty Images

De vrouw ging in november 2019 naar de dermatoloog met een vreemde uitslag op haar arm. Uit heranalyse blijkt nu dat de uitslag het gevolg was van een coronabesmetting.



In ongeveer 5 tot 10 procent van de gevallen leidt een Covid-19-besmetting tot huidproblemen. Dat was voor dermatoloog Raffaele Gianotti van de Universiteit van Milaan reden monsters van onverklaarde huidproblemen uit het najaar van 2019 opnieuw te bekijken.

Bij een van de patiënten, een 25-jarige vrouw, werden in de zweetklieren sporen van het coronavirus gevonden.

Nog 6 gevallen bekend

De vrouw, bij wie in juni 2020 bij een bloedtest antilichamen tegen het coronavirus werden gevonden, verklaarde geen andere symptomen te hebben gehad. Volgens Gianotti zijn in Milaan nog zes gevallen bekend, waarbij huiduitslag het enige symptoom van besmetting is. Hieruit concludeert de Universiteit van Milaan dat Covid-19 al op 10 november 2019 in Noord-Italië rondwaarde, dat is bijna drie weken eerder dan de eerste geregistreerde coronabesmetting in Wuhan. De Chinese autoriteiten stelden op 1 december 2019 de eerste covidbesmetting vast. Met de nieuwe informatie is de Milanese nu de vroegst bekende coronapatiënt ter wereld.

Al eerder werd bij een 4-jarig jonge­tje, ook uit Milaan, achteraf het coronavirus vastgesteld. Het jongetje werd in december 2019 met mazelen opgenomen in het ziekenhuis. Bij herbestudering van de bloedmonsters bleek dat ook hij besmet was met Covid-19.