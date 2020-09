Unicef: Nederland, haal ook Moria-kinderen ouder dan 14 jaar op

Migranten spelen tafeltennis bij het afgebrande kamp Moria. Beeld AFP/Angelos Tzortzinis

Als Luciano Calestini, directeur van Unicef Griekenland, dinsdagmiddag op het eiland Lesbos van het afgebrande vluchtelingenkamp Moria naar het nieuwe opvangkamp in aanbouw rijdt, ziet de Australiër honderden mannen, vrouwen en kinderen zitten, liggend en slapend langs de kant van de weg. Hun oude tenten zijn afgebrand en of ze wel naar een nieuwe tent willen, weten ze niet. Al zes dagen slapen ze op dekens op de stoep. “Het is hier heet, 30 graden, droog en stoffig. Deze mensen zijn gestrest, ze zijn bang en ze zijn vooral uiterst onzeker over hun toekomst.”

In de nacht van vorige week dinsdag op woensdag brak er brand uit in het grootste vluchtelingenkamp op de Griekse eilanden. Het met 12.000 vluchtelingen en migranten overbevolkte kamp Moria brandde volledig af. De brand is volgens de Griekse autoriteiten waarschijnlijk aangestoken door kampbewoners zelf. Sommigen van hen zitten al jaren vast op het eiland en hadden ook geen uitzicht op een snel vertrek. Inmiddels is de Griekse regering op een braakliggend legerterrein begonnen met de bouw van een nieuw kamp, waar plek moet komen voor 12.000 mensen.

Wat is de rol van Unicef daarbij?

“We zijn betrokken bij noodhulp, het zorgen voor voldoende water. Maar we willen er ook voor zorgen dat de kinderen, want daar zijn er zeker 4000 van, psychosociale hulp krijgen. Het is heel belangrijk op hun mentale gezondheid te letten. En we willen ze een zekere toegang tot onderwijs geven. Dat zal niet op een normale, formele school zijn, maar op een tijdelijke manier.”

Het plaatst uw organisatie ook voor een dilemma. U vraagt deze mensen naar het nieuwe kamp te komen terwijl veel van hen dat niet lijken te willen omdat ze bang zijn dat ze dan nooit meer van het eiland af komen.

“Het is waar dat er pas 800 mensen naar het nieuwe kamp zijn gekomen. Onder de vluchtelingen gaat veel fake nieuws rond, mensen vertellen dat er boten komen om ze naar het vasteland te brengen. Maar die boten komen niet. Voor ons gaat het hier om: die mensen, gezinnen met kinderen, leven nu op straat en dat is niet vol te houden. Voor nu is het beter om naar het nieuwe kamp te gaan. Maar het is niet de uiteindelijk oplossing.”

De vluchtelingen willen van Lesbos af, maar ook de eilandbewoners willen dat ze vertrekken. Zij beschuldigen ngo’s ervan de huidige situatie in stand te houden. Begrijpt u hen?

“Beide kanten zijn uitgeput. De bewoners van Lesbos zijn de afgelopen jaren heel gastvrij geweest, maar hun geduld raakt op. Daarom zien we dit nieuwe kamp ook als een tijdelijke oplossing, helaas wel eentje die nog maanden kan duren.”

Wat staat een oplossing in de weg?

“De politiek heeft een oplossing tot nu toe heel moeilijk gemaakt. Wat iedereen vergeet is dat het allereerst om kinderen gaat wier rechten gerespecteerd moeten worden.”

Direct na de brand bracht Unicef 407 alleenreizende kinderen uit het kamp onder op een veilige plek. Binnen 24 uur werden ze naar het Griekse vasteland gevlogen. Waar zijn ze nu?

“Ze zijn ondergebracht in vijf speciale noodhotels in Thessaloniki. Daar worden ze opgevangen door organisaties als het IOM, de Internationale Organisatie voor Migratie. Ze zijn er in afwachting van relocatie naar andere Europese landen. Ik hoop dat dat snel gebeurt. Landen als Duitsland en Frankrijk hebben aangeboden kinderen over te nemen.”

Ook het Nederlandse kabinet heeft aangeboden 50 alleenreizende kinderen op te nemen, maar ze verbond daar wel voorwaarden aan. De kinderen mogen niet ouder zijn dan 14 jaar en moeten een nationaliteit hebben die veel kans maakt op asiel in Nederland: Syriërs dus. Zijn er überhaupt 50 kinderen in die hotels die aan die criteria voldoen?

“We roepen alle landen op niet dergelijke criteria op hun aanbod te plakken, maar naar individuele zaken te kijken. Ik heb de precieze percentages nu niet paraat, maar we weten dat meer dan 80 procent van alle alleenreizende kinderen ouder is dan 14 jaar. En de meeste kinderen komen uit Afghanistan. Als landen criteria gaan hanteren, dan komen die kinderen nooit in aanmerking voor relocatie. Europa moet er toch in slagen een plek voor deze kinderen te kunnen vinden en hen een kans te geven hun leven weer op te starten?”