Uitzonderlijk: Democratische partij in VS behoudt komende twee jaar meerderheid in Senaat

In het Capitool zetelen zowel de Amerikaanse Senaat als het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. Beeld Stefani Reynolds/AFP

Het is beslist, na dagen stemmen tellen: de Democratische partij in de VS behoudt de komende twee jaar de meerderheid in de Senaat, omdat een Democraat in Nevada is uitgeroepen tot winnaar van de Senaatsverkiezing. Dat is goed nieuws voor president Biden: in ieder geval één van de twee kamers in het parlement blijft aan zijn kant staan.

Biden heeft steun in de Senaat – vergelijkbaar met onze Eerste Kamer – nodig om onder meer rechters te benoemen. Het komt in de VS weinig voor dat de partij van de zittende president in tussentijdse Congresverkiezingen haar Senaatszetels behoudt.

Biden, die op dit moment door Azië reist, reageerde dan ook opgetogen tegenover verslaggevers op een conferentie in Cambodja. “Ik voel me goed en ik kijk uit naar de komende jaren.”

Abortusrecht

Kort voordat senator Catherine Cortez Masto nipt werd herkozen in Nevada, won voormalig astronaut Mark Kelly namens de Democraten ook de Senaatsverkiezing in Arizona. Republikeinen hadden juist gehoopt in die twee westelijke staten winst te boeken. Maar ze slaagden er onverwacht niet in gebruik te maken van onvrede over inflatie en de prestaties van Biden.

Democraten trokken kiezers die zich juist zorgen maken over extremisme in de Republikeinse partij en de vergaande beperkingen van het abortusrecht waar die partij voor staat.

Republikeinse pogingen om abortus in het hele land te verbieden zullen stranden, nu Democraten de Senaat blijven domineren, concludeerde hun leider Chuck Schumer. Zijn partij krijgt nu zelfs een kans de huidige flinterdunne meerderheid in de Senaat met een zetel uit te breiden, als de staat Georgia komende maand stemt in een tweede ronde.

Extra zetel

De afgelopen twee jaar moest Biden veel moeite doen om alle senatoren van zijn partij op één lijn te krijgen. Ze bezetten 50 van de 100 zetels, dus elke stem was hard nodig. (Vicepresident Kamala Harris mag indien nodig de 51ste stem uitbrengen.)

Als het lukt in Georgia een extra zetel te bemachtigen, zou dat het werk van Biden en zijn partijgenoten net wat makkelijker maken. Interne dwarsliggers als de relatief conservatieve Joe Manchin uit West-Virginia kunnen dan minder makkelijk plannen blokkeren.

Nagelbijten

Bijna een week na de Amerikaanse Congresverkiezingen worden de laatste stemmen verwerkt. Het is nagelbijten voor de Republikeinen – de verwachte overname van de macht in het Huis van Afgevaardigden (vergelijkbaar met de Tweede Kamer) is voor hen ook nog niet helemaal zeker.

Biden heeft aangekondigd dat hij hoe dan ook hoopt op goede samenwerking. “Ongeacht wat de definitieve uitslag laat zien – en er wordt nog steeds geteld – ben ik bereid om met mijn Republikeinse collega’s samen te werken. Het Amerikaanse volk heeft volgens mij duidelijk gemaakt dat het verwacht dat Republikeinen ook bereid zijn om met mij samen te werken.”

Verkiezingsontkenners

Voor de verkiezingsdag van afgelopen week vreesden veel Amerikanen dat extreme Republikeinen die nog altijd fictie over de verkiezingen van 2020 verspreiden, belangrijke posities in de staten zouden veroveren. Dan zouden ze voortaan over de organisatie van verkiezingen gaan, bijvoorbeeld.

Maar kiezers wezen de anti-democratische tak van de Republikeinse partij af. Vrijwel al die ‘verkiezingsontkenners’ verloren. Vooralsnog hebben ze dat verlies ook geaccepteerd, zonder goed georganiseerde pogingen de uitslag te ontkennen of aan te vechten, zoals Donald Trump twee jaar geleden.

Extremisme

De Republikeinse gouverneur van New Hampshire, Chris Sununu, oordeelt dat burgers uiteindelijk extremisme gevaarlijker vonden dan hoge prijzen. Tegen ABC News: “Niemand betaalt graag 6 dollar voor 1 liter stookolie, vooral met de winter in aantocht. Maar ik denk dat mensen zeiden: daar kunnen we later aan werken. Als Amerikanen moeten we extremisme eerst goed aanpakken.”

De tegenvallende resultaten zorgen voor veel strijd binnen de Republikeinse partij. Gematigde Republikeinen dringen erop aan afscheid te nemen van de polariserende politiek van ex-president Trump.

Dode partij

Op hun beurt dringen uiterst rechtse Congresleden uit de stal van Trump aan op een nieuwe fractievoorzitter. Senator Josh Hawley verklaart de Republikeinse partij ‘dood’ op Twitter en pleit voor een nieuwe koers, met minder macht voor de politieke elite in Washington. “De oude partij is dood. Tijd om hem te begraven. Bouw iets nieuws.”