Uitspraak Raad van State: Afghanen kunnen weigering evacuatieverzoek aanvechten

Afghanen die hand- en spandiensten hebben verricht voor de Navo-troepen in Afghanistan wachten eind augustus 2021 met hun gezinnen op het vliegveld van Kaboel bij een transportvliegtuig dat hen naar een veilig heenkomen zal brengen. Beeld Victor Mancilla/U.S. Marine Corps/AP

Er is geen wet die de Nederlandse overheid verplicht iemand naar Nederland te halen. Als de overheid een beslissing neemt over een evacuatieverzoek, is dat geen officieel besluit en kan er geen bezwaar worden gemaakt, stelde de rechtbank in Haarlem in maart. De Raad van State – de hoogste bestuursrechter van Nederland – ziet dat anders: in dit uitzonderlijke geval is er wel sprake van een formeel besluit.

Dat komt door een motie die de Tweede Kamer in augustus vorig jaar aannam. In die zogeheten motie-Belhaj droeg de Kamer het kabinet op bepaalde groepen uit Afghanistan te halen en te zorgen voor een versnelde asielprocedure voor deze mensen. Omdat het kabinet besloot de motie uit te voeren, heeft het ‘de publieke taak op zich genomen zich in te spannen om de evacuatie van specifieke groepen personen van Afghanistan naar Nederland te faciliteren’.

Nieuw besluit

Die taak ligt volgens de Raad van State bij de minister van Buitenlandse Zaken, nu Wopke Hoekstra. In de twee zaken waarin nu uitspraak is gedaan, werd het besluit genomen door de minister van Defensie, nu Kajsa Ollongren. Maar zij is naar het oordeel van de Raad van State ‘niet de bevoegde bewindspersoon om dat te doen’.

Hoekstra moet nu binnen twee weken een nieuw besluit nemen in deze twee zaken. Als hij de evacuatieverzoeken opnieuw weigert, kunnen de Afghanen ‘meteen in beroep’ bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en hoeven zij dus niet eerst langs bij de reguliere bestuursrechter. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft inmiddels laten weten de uitspraak te bestuderen.

De Raad van State zegt niet dat de Afghanen geëvacueerd móeten worden. Maar de uitspraak zou er wel toe kunnen leiden dat Nederland meer Afghanen moet evacueren dan het tot nu toe van plan was. De kritiek op de motie-Belhaj was al direct dat het niet op voorhand duidelijk is wie wel en wie niet aan de evacuatiecriteria voldoen. Het kabinet besloot uiteindelijk zich ‘in te spannen’ om een groep van ruim tweeduizend mensen naar Nederland te halen. Een deel daarvan is hier inmiddels aangekomen, vaak door via Pakistan te reizen.