Uitspraak in monsterproces MH17: dit is waar het vandaag om gaat

Na 68 zittingen doet de rechtbank donderdag uitspraak in het grote proces rond MH17. Justitie eist levenslange celstraffen tegen drie Russen en een Oekraïner. Nabestaanden hopen dat de rechtbank ook de rol van Rusland niet zal sparen.

Wat gebeurt er vandaag?

Een van de grootste processen uit de Nederlandse geschiedenis komt vandaag tot een voorlopig einde. Vanaf 13.30 uur doet de rechtbank in het Justitieel Complex Schiphol uitspraak in de zaak tegen de vier mannen die verdacht worden van betrokkenheid bij het neerhalen van vlucht MH17 op 17 juli 2014. Daarbij kwamen alle 298 passagiers en bemanningsleden om, onder wie 196 Nederlanders. Meer dan 200 nabestaanden zijn vandaag in de rechtbank aanwezig, onder wie ruim 80 Australiërs.

Waarvan worden de vier verdacht?

Het spoor dat het internationale onderzoeksteam (JIT) volgde, leidde naar pro-Russische separatisten die in Oost-Oekraïne een strijd voerden tegen het Oekraïense leger. Het Nederlandse Openbaar Ministerie klaagde vier verdachten aan: rebellenleider Igor (Strelkov) Girkin (51), zijn rechterhand Sergej Doebinski (60), en de commandanten Oleg Poelatov (56) en Leonid Chartsjenko (50). De eerste drie sloten zich als ‘vrijwilliger’ vanuit Rusland bij de strijd aan, Chartsjenko is Oekraïner.

De vier mannen werkten volgens het OM samen om een Buk-lanceerinstallatie van het Russische leger naar Oost-Oekraïne te krijgen en zouden het wapen daar begeleid hebben. Ze zijn dus niet degenen die op de lanceerknop gedrukt hebben, maar vormden de ‘commandostructuur’ die ervoor zorgde dat er op dat moment op die plek een Buk-raket was. Daarmee zijn ze, volgens justitie, schuldig aan het laten verongelukken van het vliegtuig en de moord op 298 inzittenden.

Justitie eist een levenslange gevangenisstraf voor elke verdachte. “De vier verdachten hebben de Buk als hun eigen instrument gebruikt om een vliegtuig neer te schieten.” Dat het neerschieten van MH17 mogelijk een vergissing is geweest omdat de rebellen dachten dat het een Oekraïens militair toestel was, doet daar volgens justitie niet aan af.

Welk bewijs is er?

In het bijna 90.000 pagina’s tellende dossier zitten tientallen getuigenverklaringen, foto’s, satellietbeelden en video’s van het transport van de Buk-raketinstallatie en talloze (door de Oekraïense geheime dienst) afgeluisterde telefoongesprekken van voor, tijdens en na de crash.

Daarin is onder meer te horen dat Girkin Rusland vraagt om luchtafweergeschut voor de strijd. Justitie heeft het spoor van de Buk-raketinstallatie van de Russische 53ste luchtafweerbrigade gereconstrueerd, van het vertrek van de militaire basis in Koersk (Rusland) tot een landbouwveld in Pervomajski (Oost-Oekraïne). Van daar vuurden de separatisten de raket af op het toestel van Malaysia Airlines, dat onderweg was van Schiphol naar Kuala Lumpur.

De nabestaanden hopen dat de rechtbank ook expliciet ingaat op de rol van Rusland bij de crash. “Het kan niet zo zijn dat een staat die massamoord faciliteert hiermee wegkomt,” zegt Piet Ploeg, voorzitter van de stichting Vliegramp MH17.

Zijn de verdachten er vandaag zelf ook?

Nee. Ze zijn de afgelopen 2,5 jaar niet in de rechtbank geweest. De vier ontkennen iets te maken te hebben met de crash en verblijven sinds 2014 in Rusland of bezet Oekraïens gebied. Rusland levert hen niet uit. Het land ontkent enige betrokkenheid bij het neerschieten van de vlucht.

Poelatov is de enige die zich laat bijstaan. Zijn twee (Nederlandse) advocaten zaaiden twijfel over de betrouwbaarheid van anonieme getuigen, de beoogde afvuurlocatie en de herkomst van de Buk-raket. Ze eisen vrijspraak. “Cliënt is niet degene die op de knop heeft gedrukt, niet degene die de opdracht gaf om op de knop te drukken, niet degene die toestemming gaf om op de knop te drukken en niet degene van wie het wapen waarmee die raket zou zijn gelanceerd afkomstig was,” zei advocate Sabine ten Doesschate.

De hoogste in rang, Igor Girkin, dook de laatste jaren geregeld op in Moskou en is inmiddels weer militair actief in Oost-Oekraïne aan het front. Van de andere verdachten is lang niets vernomen.

Gaat het alleen over celstraf?

Nee. Advocaten dienden tijdens het proces namens 290 nabestaanden schadeclaims in van tussen de 40.000 en 50.000 euro. Ook daar doet de rechtbank vandaag uitspraak over.

Is het MH17-proces na vandaag klaar?

De kans lijkt groot dat één van de procespartijen in hoger beroep gaat. Als dat zo is, kan het proces nog jaren duren. Ook doet justitie nog onderzoek naar de bemanning van de Buk-installatie. “Het vervolgonderzoek naar de bemanning en de besluitvorming rond de inzet van de Buk-raket is vergevorderd, maar nog niet compleet,” stelde justitie vorig jaar.