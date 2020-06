Uitslag verkiezingen Suriname bindend verklaard

De ABOP van Ronnie Brunswijk is een van de grote winnaars van de verkiezingen. Beeld ANP

De 51 Surinamers die zijn gekozen, kunnen nu hun zetels innemen in de Nationale Assemblee (DNA). Dit gebeurt op 29 juni.

OKB-voorzitter Jennifer van Dijk-Silos sprak over de slechtst georganiseerde verkiezingen van de laatste twintig jaar. Ze had forse kritiek op bepaalde verkiezingsinstanties. Vooral het Hoofdstembureau Paramaribo kreeg enkele vegen uit de pan. Zo had deze instantie de medewerkers van het OKB de toegang ontzegd tot de sporthal waar de verkiezingsresultaten werden verwerkt.

Kleine verschillen

Het OKB is de organisatie die na het formeel vaststellen van de verkiezingsuitslag door het Centraal Hoofdstembureau de uitslag bindend verklaart.

Het OKB kon evenwel nog niet alles bindend verklaren. De verschillen in het aantal stemmen van vijf stembureaus zijn zo klein, dat er opnieuw naar gekeken moet worden, zo legde Van Dijk-Silos uit. Dit heeft tot gevolg dat de uitslag van de districtsraad van Paramaribo nog niet officieel kan worden vastgesteld. Het OKB zal binnen drie weken met uitsluitsel hierover komen, aldus de voorzitter.

De grote winnaars van de verkiezingen zijn de VHP van Chan Santokhi en de ABOP van Ronnie Brunswijk. Zij gaan samen met de NPS en de PL een regering vormen. De grote verliezer van deze verkiezingen, de NDP van Bouterse, zal samen met de partij BEP de oppositie in het parlement gaan vormen.