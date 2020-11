Uitslag laatste twee staten: Biden wint Georgia, North Carolina naar Trump

Trump-aanhangers demonstreren in Michigan in de veronderstelling dat daar gefraudeerd is bij het tellen van de stemmen. Beeld Reuters

Dat melden internationale media vrijdag, waaronder CNN en The New York Times. De laatste uitslagen brengen het totaal voor Trump op 232 kiesmannen, Biden wint met een ruime meerderheid van 306 kiesmannen. De laatste uitslagen lieten lang op zich wachten vanwege het grote aantal poststemmen dat nog moest worden geteld.

Het is de eerste keer sinds 1992 dat de Democraten de staat Georgia weten te winnen. De stemmen zullen daar nog worden herteld, zoals eerder aangekondigd. Dat gebeurt omdat het verschil tussen Trump en Biden minder dan een halve procentpunt is.

Dat North Carolina naar de zittende president gaat, is geen verrassing. Toch was het nog geen gelopen race: Biden zat hem flink op de hielen in de staat. Uiteindelijk blijft de Democraat met 1,4 procentpunt achter.

Juridische strijd

Nu de stemmen zijn geteld, probeert Trump de uitslag via juridische weg te beïnvloeden. Dat levert hem tot nu toe niet veel op. Zo leed hij vrijdag opnieuw een nederlaag in de rechtbank van Michigan. Zijn team wilde via de rechter voorkomen dat Biden daar tot winnaar werd uitgeroepen, door te eisen dat eerst werd geverifieerd dat alle uitgebrachte stemmen wettig zijn. De rechter weigerde dat.

Ook in Georgia verklaarden rechters meerdere rechtszaken al niet-ontvankelijk. Het waren stuk voor stuk zaken waarin het campagneteam claimde dat er gefraudeerd was bij de verkiezingen. Voor deze beweringen is tot nu toe geen enkel bewijs.

In de staat Arizona heeft de president al evenmin succes: daar trekt het campagneteam vrijdag een rechtszaak in. Volgens het team waren er gebreken aan de stemmachines, maar in een zitting een dag eerder bleek dat die slechts bij 191 stemmen een rol hebben gespeeld.

Ondertussen is Joe Biden zich al aan het voorbereiden op zijn presidentschap. Zo wordt hij volgende week bijgepraat over staatsveiligheidszaken, heeft een functionaris uit Bidens overgangsteam gezegd. De machtsoverdracht verloopt tot dusver moeizaam omdat Trump zijn verkiezingsnederlaag nog weigert toe te geven.

Boren in Alaska

Uit sommige besluiten vanuit het Witte Huis blijkt dat Trump toch wel rekening houdt met de consequenties van zijn nederlaag. Zo wil hij volgens persbureau Bloomberg een versneld traject in gang zetten om oliebedrijven van vergunningen te voorzien om te boren in een natuurgebied in de staat Alaska.

Het lijkt erop dat de president de vergunningen nog snel wil afgeven, voordat het stokje van hem wordt overgenomen. Biden heeft namelijk gezegd geen boringen in Alaska toe te staan – hij noemde het idee zelfs ‘een grote ramp’. Ook milieugroeperingen zijn fel gekant tegen de boringen, onder meer vanwege het gevaar van de olievervuiling voor ijsberen.