‘Uiterst gevoelige, nucleaire informatie over ander land aangetroffen in Trumps woning’

Enkele van de duizenden in beslag genomen documenten bij de woning van Donald Trump. Beeld AFP

Om welk land het gaat, wordt niet gemeld. Ook niet of het een bondgenoot van de Verenigde Staten betreft, of juist een vijandige mogendheid.

Sommige in beslag genomen stukken beschrijven volgens de krant uiterst geheime Amerikaanse operaties die zo streng worden bewaakt dat slechts een handjevol mensen van de inhoud op de hoogte is. Alleen de president, enkele leden van het kabinet of een ambtenaar op bijna kabinetsniveau kunnen andere overheidsmedewerkers machtigen om toegang tot deze informatie te krijgen.

Begin augustus werden meer dan 11.000 overheidsdocumenten gevonden in Mar-a-Lago in Palm Beach, Trumps resort in Florida. Die lagen zowel in dozen in een opslagruimte als in het persoonlijke kantoor van de oud-president. Verder werden tientallen lege mappen aangetroffen, waaronder 48 met het opschrift classified (geheim). Dit roept de vraag op of alle verdwenen documenten boven water zijn gekomen.

De oud-president wordt onder andere verdacht van het overtreden van de Amerikaanse Spionagewet. Maandag besloot een rechter Trumps verzoek in te willigen om een deskundige te laten kijken naar de stukken die in beslag zijn genomen. Tot grote vreugde van Trump mag de FBI de stukken voorlopig niet meer gebruiken voor het strafrechtelijk onderzoek zolang het werk van de deskundige niet is afgerond. Volgens Trum zijn het ministerie van Justitie en de FBI ‘totaal corrupt’.